Ето кога ураганът "Милтън" ще удари САЩ

К ога потенциално смъртоносният ураган "Милтън" ще достигне сушата, прогнозира Националния център за ураганите в САЩ.

(Във видеото: Ураганът "Милтън" се засили до 5 категория, удря Флорида до дни)

Според прогнозата на NBC природното бедствие ще удари западното крайбрежие на Флорида между 2 сутринта и 6 сутринта местно време утре - което е между 9 сутринта и 13 сутринта българско време.

Newest NHC cone raises new concerns for near-direct impacts on the coast of the Yucatan Peninsula before moving back into the Gulf and making landfall as likely a major hurricane in Florida. Both Florida Gulf and Yucatan Peninsula are very popular vacation spots. pic.twitter.com/jIo6YWvyxb — Lance Huffman (@LanceH_Wx) October 7, 2024

Картата по-долу показва текущия прогнозиран път на Милтън.

8 pm Monday Milton Cone: A couple of fronts will drag Milton toward Florida. The front will nudge northward and allow the hurricane to aim for the West Coast of the State. It Should start to turn the corner by Wednesday. Keep monitoring. pic.twitter.com/pEpsfTXYnM — Phil Ferro (@PhilFerro7) October 8, 2024

Астронавтите от НАСА изпратиха и как изглежда кошмарният ураган, видян от Космоса.

Footage from the International Space Station showed Hurricane Milton as it moves across the Gulf of Mexico on Oct. 8. The storm is predicted to make landfall Wednesday night or early Thursday morning, striking a densely populated zone that includes Tampa, Sarasota and Fort Myers.… pic.twitter.com/K5xqvrcAnH — The Washington Post (@washingtonpost) October 8, 2024

Ураганът "Милтън" се превърна отново в мощна буря от категория 5 във вторник вечерта, когато премина през топлите води на Мексиканския залив и се насочи към западното крайбрежие на Флорида, където масовата евакуация задръсти магистралите, докато хората се подготвяха за потенциално историческата буря, която ще достигне сушата в сряда вечерта, пише CBS News.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase