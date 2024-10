Ураганът "Милтън" се засили до категория 4

У раганът "Милтън" бързо се е усилил до "изключително опасна" буря от категория 4, докато си проправя път към американското крайбрежие на Мексиканския залив, съобщи Националният център по ураганите на САЩ (NHC).

Очаква се тропическата буря да се засили още повече до категория 5 по-късно в понеделник над източната част на Мексиканския залив, преди да се насочи към Флорида, където се очаква да достигне сушата в сряда, заявиха от NHC.

На жителите на Флорида беше казано да се подготвят за най-мащабната евакуация в щата от години насам, като губернаторът Рон Де Сантис предупреди, че времето за евакуация на хората изтича много бързо, предаде BBC.

Предупрежденията за урагана "Милтън" идват само 10 дни след като ураганът "Хелън" - най-смъртоносната буря на континента след "Катрина" през 2005 г. - връхлетя югоизточната част на САЩ, убивайки най-малко 225 души. Стотици други все още се водят за изчезнали.

Най-малко 14 от тези смъртни случаи са във Флорида, където 51 от 67 окръга са подложени на извънредни предупреждения с приближаването на “Милтън”.

Hurricane Milton exploded overnight in the Gulf.



It was a tropical storm this time yesterday. It is now a very intense category 4 hurricane.



It is only 2 mph away from cracking into category 5 strength.



No threat to the Carolinas, but major impacts for Florida this week. pic.twitter.com/bgddlbkFyS