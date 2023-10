"Желязната жена": Коя е Мутлу Кая-оцеляла след куршум в мозъка

И сторията на певицата Мутлу Кая влезе в заглавията на вестниците по целия свят. След участието си в телевизионно шоу за таланти в Турция, Кая беше простреляна от мъж, чието предложение за брак отхвърлила. В свое интервю тя разказва за кампанията си за правата на жените и за подкрепата, която е намерила в социалните медии.

„Желязната жена“ е името, дадено на Мутлу Кая от нейни почитатели. Изпълнителката има над два милиона последователи в TikTok.

Кая разказва, че е станала популярна покрай инцидента, когато мъж я прострелва в главата. За мнозина в социалните медии, тя е герой.

През май 2015 г., когато е едва на 20 години, Кая е сред финалистите в турско риалити предаване за таланти.

„Бях толкова развълнувана, че чувах сърцето си“, спомня си тя. Дни след първата ѝ изява в телевизионното шоу, наранен ухажор се опита да я убие. Кая е простреляна в главата и прекарва два месеца в интензивно отделение, а семейството ѝ нощува на паркинга пред болницата, за да остане близо до нея.

Нейната история става известна по целия свят. Осем години по-късно тя не може да използва ръцете си. Придвижва се с помощта на инвалидна количка. Певицата разказва, че изпитва огромни затруднения да се движи.

Куршумът остава заседнал в мозъка ѝ, защото премахването му било твърде рисковано, съобщава Sky News.

Watch the incredible story of Mutlu Kaya who reached the finals of “Turkey’s Got Talent” but was shot by a man whose proposal she refused. She survived with a bullet in her brain. ‘My Name is Happy’ charts her remarkable recovery - Channel 4 at 11pm on Sunday Oct 2 pic.twitter.com/HCWMHxYHWj