Жегата в Испания уби 1180 души за два месеца

В исоките температури са станали причина през последните два месеца за смъртта на 1180 души в Испания, предаде Ройтерс, като се позова на испанското министерство на околната среда. То добавя, че това е рязко увеличение в сравнение със същия период на миналата година.

Повечето от жертвите на горещините са над 65-годишна възраст и повече от половината от тях са жени, сочат данните.

Най-засегнатите области от феномена области са Галисия, Ла Риоха, Астурия и Кантабрия – всички от тях в северната част на страната, където през последните години летата стават все по-горещи.

