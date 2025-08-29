Писмо с куршуми до сръбския вътрешен министър

С ръбското правителство е получило писмо, адресирано до министъра на вътрешните работи Ивица Дачич, в което са открити три куршума, съобщи Министерството на вътрешните работи на Сърбия на 29 август, съобщи РСЕ.

По данни на ведомството пратката е била засечена по време на рутинното сортиране на пощата. При проверка с рентгенова машина в плика били открити три патрона.

Полицията е установила и намерила лицето, което е подало пратката на 26 август в пощенска станция в Пожаревац. Засега властите не съобщават кой е заподозреният.