СЗО: Жегите взеха над 1 700 жертви в Испания и Португалия

П овече от 1700 жители на Испания и Португалия станаха жертва на необичайно високите температури в региона, заяви директорът на Европейското бюро на Световната здравна организация (СЗО) Ханс Клуге

Екстремни горещини: 237 души са починали заради жегите в Испания

„Стотици хиляди хора загинаха от екстремно високите за последните десетилетия температури , а към продължителните горещини често се прибавят и горски пожари.

Тази година само в Испания и в Португалия станахме свидетели на повече от 1 700 смъртни случая във връзка с горещото време”, се казва в изявлението, публикувано на интернет страницата на организацията.

The number of people who lost their lives due to heat-related causes during Spain's scorching heatwave has been revised again by Spanish authorities from 679 deaths to 1,047, with 40C heat returning to several regions of Spain this weekend. https://t.co/5cInqijw2r