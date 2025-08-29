Украйна удари руски петролопровод

В ранните часове на днешния ден Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха координиран удар по помпена станция на петролопровод близо до село Найтоповичи в руската Брянска област, обяви Генералният щаб на ВСУ, цитиран от "Укринформ".

Станцията е използвана за транспортиране на петролни продукти, включително за руската армия. Годишният ѝ капацитет е оценяван на около 10,5 милиона тона гориво.

"Съобщено е за пожар в обекта. Резултатът от удара все още се изяснява", посочват от украинския Генерален щаб.

Операцията е била проведена от ракетни и артилерийски части и от Силите за безпилотни системи, в координация със Силите за специални операции на ВСУ и Службата за сигурност на Украйна.

В нощта на 27 срещу 28 август украинските сили нанесоха удари и по руските петролни рафинерии в село Афипски и град Куйбишев, припомня Укринформ.