Свят

Украйна удари руски петролопровод

Съобщено е за пожар в обекта

29 август 2025, 15:19
Украйна удари руски петролопровод
Източник: AP/БТА

В ранните часове на днешния ден Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха координиран удар по помпена станция на петролопровод близо до село Найтоповичи в руската Брянска област, обяви Генералният щаб на ВСУ, цитиран от "Укринформ".

Станцията е използвана за транспортиране на петролни продукти, включително за руската армия. Годишният ѝ капацитет е оценяван на около 10,5 милиона тона гориво.

Бензинът в Русия е близо 5 лева за литър на черно

"Съобщено е за пожар в обекта. Резултатът от удара все още се изяснява", посочват от украинския Генерален щаб.

Операцията е била проведена от ракетни и артилерийски части и от Силите за безпилотни системи, в координация със Силите за специални операции на ВСУ и Службата за сигурност на Украйна.

В нощта на 27 срещу 28 август украинските сили нанесоха удари и по руските петролни рафинерии в село Афипски и град Куйбишев, припомня Укринформ.

Източник: БТА, Николай Станоев, Елена Инджева    
Русия война Украйна
Последвайте ни
Пиян учeник без книжка разби кола насред Пловдив

Пиян учeник без книжка разби кола насред Пловдив

Пет дни в ада: Украински войник изпълзя от масов гроб с прерязано гърло

Пет дни в ада: Украински войник изпълзя от масов гроб с прерязано гърло

Първи случай на чикунгуня в Русия

Първи случай на чикунгуня в Русия

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 3 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 дни

Виц на деня

– Госпожо, знаете ли защо ви спирам? – За да ми кажете, че съм прекрасна и че карам като професионалист?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Свят Преди 21 минути

В Газа все още се намират 49 заложници, като около 20 от тях са смятани за живи

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Любопитно Преди 26 минути

Певицата публикува снимки на слънчевия си уикенд в Мексико

Посветиха тенис корт в чест на Григор Димитров в Лондон

Посветиха тенис корт в чест на Григор Димитров в Лондон

Любопитно Преди 1 час

„Ръкостискането на Григор беше повече от миг – то беше послание“

Ема Стоун блести във Венеция с дръзка драма за отвличане и извънземни (СНИМКИ)

Ема Стоун блести във Венеция с дръзка драма за отвличане и извънземни (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

„Бугония“ се превърна в едно от най-обсъжданите заглавия на тазгодишния филмов фестивал във Венеция

Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

Любопитно Преди 1 час

Симеонов анализира диалога между Вашингтон и Москва и очертава новите геополитически посоки в Арктика

Археолози откриха геометрични фигури и важен надпис в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Археолози откриха геометрични фигури и важен надпис в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Надписът е в чест на един от най-успешните пълководци и администратори в историята на Римската империя - Децим Теренций Генциан

Джеси Джей отменя турнето си заради битката ѝ с рака

Джеси Джей отменя турнето си заради битката ѝ с рака

Любопитно Преди 2 часа

37-годишната изпълнителка трябваше да тръгне на турне във Великобритания и Европа през октомври

Две катастрофи между Мездра и Ботевград, шестима пострадали, сред които и деца

Две катастрофи между Мездра и Ботевград, шестима пострадали, сред които и деца

България Преди 2 часа

Инцидентите са станали на 100 метра един от друг

<p>Творецът и образованието!</p>

Творецът и образованието!

Любопитно Преди 2 часа

Възможно ли е в сега съществуващата образователна система програмата и всичко занимания да са такива, че наистина да вдъхновяват?

<p>След&nbsp;инцидента в ТЕЦ &quot;Бобов дол&quot;: Близки на загиналия работник търсят истината за смъртта му</p>

След кошмарния инцидент в ТЕЦ "Бобов дол": Близки на загиналия работник търсят истината за смъртта му

България Преди 2 часа

Преди малко повече от месец работник загина в машина за смилане

Гал Гадот пропуска фестивала във Венеция заради войната в Газа

Гал Гадот пропуска фестивала във Венеция заради войната в Газа

Любопитно Преди 2 часа

Опасението е, че Гадот може да действа като „гръмоотвод“ за протести на фона на планирани демонстрации срещу Израел

Татуирано куче предизвика възмущение в Шанхай (ВИДЕО/СНИМКИ)

Татуирано куче предизвика възмущение в Шанхай (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Собственикът се похвали, че животното е било татуирано без упойка

Кристиан Кирилов от "София ден и нощ": ГДБОП ми върна колите, но след акцията не мога да спя

Кристиан Кирилов от "София ден и нощ": ГДБОП ми върна колите, но след акцията не мога да спя

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от „София ден и нощ“ разказа в Телеграфно подкастът как антимафиотите нахлули в дома и автокъщата му

„Най-сексуално активната жена в Австралия“ беше нападната с мачете в САЩ

„Най-сексуално активната жена в Австралия“ беше нападната с мачете в САЩ

Свят Преди 3 часа

28-годишната Ани Найт сподели подробности за плашещия инцидент в своите истории в Instagram

КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

България Преди 3 часа

Вече са започнали три секторни анализа – на храните, фармацията и продуктовите такси

ООН свика извънредно заседание след смъртоносната руска атака срещу Киев

ООН свика извънредно заседание след смъртоносната руска атака срещу Киев

Свят Преди 3 часа

„Искаме да поговорим и за големите въпроси на нашето време, защото има някои задачи, които можем да решим само заедно"

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg

Кристина Апългейт: Множествената склероза сломи и дъщеря ми

Edna.bg

Синът на принцесата на Норвегия пред съда за 32 престъпления

Edna.bg

НА ЖИВО: Монтана срещу Добруджа - съставите на новаците

Gong.bg

Бивш играч на Кристъл Палас: Само Езе не е достатъчен на Арсенал за титла

Gong.bg

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Nova.bg

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Nova.bg