Затъмнение, фалшив здрач и какво още ни очаква в грандиозния месец на небесни събития

Н адяваме се на ясни вечери пред нас този месец, защото има много небесни събития, които ще осенят мартенското небе. Равноденствието ще бъде в 3:06 ч. UTC (Coordinated Universal Time) на 20 март (22:06 ч. ET (Eastern Time) на 19 март), като това е моментът, в който северното полукълбо навлиза в пролетта, а южното полукълбо навлиза в есента.

Този месец е и най-доброто време да видите най-малката планета в Слънчевата система. Меркурий ще бъде най-ярък и най-отдалечен от Слънцето, но двете събития не се случват на една и съща дата.

Не е нужно обаче да избирате конкретна дата. От 9 март Меркурий ще бъде ярък и над хоризонта след залез слънце. Яркостта му ще достигне своя пик около седмица по-късно, но ще продължи да се отдалечава от Слънцето. Той ще достигне максималното си разстояние от Слънцето на 24 март, въпреки че ще бъде по-слаб, отколкото в средата на март.

Ако нямате късмет с времето и нито една ясна вечер или ясен западен хоризонт, Меркурий ще достигне най-голямата си елонгация първо на 5 септември, а след това отново на 25 декември.

Юпитер ще бъде ясен и видим и в западното небе, а ако имате телескоп, можете да видите и планетата Уран. Двете планети ще се срещнат в небето в средата на април и през целия март ще можем да видим Уран, Юпитер и Меркурий в една линия.

Ето още няколко неща, които да правим по залез слънце. Ще имаме шанс да видим фалшивия здрач – вечерното копие на фалшивата зора – преди 21 март. Това, което ще наблюдавате е зодиакална светлина, триъгълно сияние на запад, след като Слънцето е залязло. Тя се създава от прах в равнината на Слънчевата система и е най-ярка в зодиакалната лента - пътят на Слънцето и Луната през небето.

Поради ориентацията на земната ос по време на пролетта в северното полукълбо е по-лесно да се види след здрач. През есента ще можете да го видите преди зазоряване. За южното полукълбо е обратното, така че трябва да погледнете на изток преди зазоряване, за да забележите тази фалшива зора. За зодиакалната светлина се нуждаете от ясна видимост на хоризонта с тъмно небе и без светлина в посоката (запад или изток), в която гледате.

