Земетресение разтърси Калифорния

З еметресение с магнитуд 5,2 разтърси днес окръг Сан Диего в американския щат Калифорния, съобщи Геоложкият институт на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Трусът е бил с дълбочина от 13,4 км.

Земетресението е било усетено в няколко окръга в Калифорния.

An earthquake measuring 5.2 on the Richter scale struck parts of southern California near the city of San Diego. The quake caused many residents in the affected areas, ranging from San Diego