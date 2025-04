Тръмп: Зеленски постоянно иска да купува американски ракети

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви днес, че украинският му колега Володимир Зеленски винаги иска да закупи американски ракети, предаде Ройтерс.

Същевременно американският президент каза, че скоро ще се появят добри предложения как да се сложи край на войната в Украйна.

BREAKING - Trump on Zelensky: "He is always looking to purchase missiles. Listen, when you start a war, you gotta know you can win a war. You don't start a war against somebody that's 20 times your size and then hope that people give you some missiles." pic.twitter.com/KQT4bc9XqH