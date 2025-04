Разрушителното земетресение с магнитуд 7,7 в Мианмар: Какво знаем за геологията му

Н а 28 март град Мандалай, Мианмар, стана епицентър на мощно земетресение, което се усети чак в Банкок, Тайланд, и според оценки е причинило смъртта на над 3000 души и е ранило хиляди други. Докато спасителните и помощни дейности продължават сред срутените сгради и разрушените пътища, геолозите разкриват подробности за това, което е направило това земетресение толкова опустошително, пише iflscience.

Земетресение тип „свръхсрязване“

Земетресението от миналата седмица, което се случи по протежение на разлома Sagaing, не само беше супер интензивно, но учените смятат, че се е движило и невероятно бързо и далеч. В публикация в LinkedIn, Фредерик Тилман, сеизмолог в GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, каза, че това предполага, че сеизмичното събитие е било земетресение тип „свръхсрязване“.

This week's M7.7 earthquake near Mandalay, Myanmar (Burma) had all the makings for a devestating disaster; a major earthquake directly under a major population center.

I waited a couple days, but here's a short thread of what happened. #earthquake #myanmar pic.twitter.com/EcXTliKs1D