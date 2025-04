Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси Източна Турция

З еметресение с магнитуд 4,2 е регистрирано тази сутрин в окръг Гюмюшхане в Източна Турция, съобщи Дирекцията по управление на бедствия и извънредни ситуации (АФАД), цитирана от Анадолската агенция.

Земетресението е регистрирано в 6:09 ч. местно време, като епицентърът му е бил в района на град Келкит. Трусът е регистриран на дълбочина от 5,09 километра.

A Preliminary Magnitude 4.2 earthquake just struck Turkey at a depth of 5.1km



Reports of strong shaking in the area.#earthquake #Turkey #EMSC #Terremoto #deprem #Erzincan, pic.twitter.com/vJLaNfaqrb