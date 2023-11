Земетресение разлюля граничен район между Мианма и Китай

З еметресение с магнитуд 5,7 по Рихтер разтърси район на границата между Мианма и Китай днес, съобщи Германския изследователски център по геонауки (GFZ), предаде Ройтерс.

Земетресението е било на дълбочина 10 км, съобщиха от GFZ.

A 5.7 magnitude earthquake has shaken eastern Myanmar, near the borders of China, Laos and Thailand. It was felt in the popular Thai tourist hotspot of Chiang Mai, AP reports. https://t.co/vMXvpbcWox