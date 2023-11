Силно земетресение разтърси гръцкия остров Евбея

С илно земетресение с магнитуд от 5,2 по скалата на Рихтер e регистрирано на гръцкия остров Евбея, съобщи гръцкият Институт по геодинамика, цитиран от телевизия Скай.

