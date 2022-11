Силно земетресение в Непал взе жертви (ВИДЕО/СНИМКИ)

З еметресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси западната част на Непал.

Шестима души са загинали вследствие на труса, станал в ранните часове на деня.

Земетресението се усетило чак в Ню Делхи, съобщиха властите.

По данни на Американската служба за геоложки проучвания епицентърът е бил близо до непалската община Дипаял, на 340 км. западно от Катманду и е бил на дълбочина 15 км.

Шестима души загинаха в западния окръг Доти, включително трима членове на едно и също семейство, съобщи началникът на местната полиция Раджендра Дхамала.

Петима други са ранени и са на лечение в местна болница.

Трусът е бил усетен и в Северна Индия, но там няма данни за жертви или щети.

Жителите на индийската столица Ню Делхи публикуваха в социалните мрежи видеоклипове, включващи люлеещи се осветителни тела и огради.

Индийският национален сеизмологичен център съобщи, че земетресението е било с магнитуд 6,3.

Близо 9 000 души загинаха при земетресението с магнитуд 7,8 по Рихтер, което разлюля Непал през април 2015 г. и разруши над половин милион домове.