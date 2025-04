П резидентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че украинските войски са заловили двама китайски граждани, сражаващи се за Русия.

Той заяви, че Киев ще поиска обяснение от Пекин и реакция от съюзниците от НАТО, предаде АФП.

Какво се случи със севернокорейските войници в Русия?

„Нашите военни са заловили двама китайски граждани, които са се сражавали в състава на руската армия. Това се случи на територията на Украйна – в Донецка област. Разполагаме с документите на тези пленници, банкови карти и лични данни“, написа Зеленски в X, като публикува видео с един от въпросните китайски пленници.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



