Зеленски се срещна с представители на Съвета на църквите, обсъдиха спорен законопроект

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с представители на Общоукраинския съвет на църквите и религиозните организации (ОСЦиРО) и им благодари за подкрепата на законодателната инициатива да бъде забранена дейността на свързаната с Русия Украинска православна църква-Московска патриаршия (УПЦ-МП) в Украйна, предаде Укринформ. Зеленски съобщи за срещата в приложението "Телеграм".

Следващата седмица украинската Върховна рада ще разгледа законопроект за забрана на дейността на религиозни организации в Украйна, особено на такива, свързани с Русия.

"Имах среща с представители на Общоукраинския съвет на църквите и религиозните организации. Благодарен съм за подкрепата на законодателната инициатива, целяща заздравяване на украинската духовна независимост", написа в "Телеграм" украинският президент.

Зеленски: Това ще укрепи украинската духовна независимост

Той отбеляза, че на срещата са били обсъдени защитата на независимостта на Украйна и на нейните граждани, както и ситуацията в населените места в Украйна, които всекидневно страдат от руските атаки.

