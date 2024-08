Зеленски: Украйна укрепва позициите си в руската Курска област

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че силите му „укрепват“ позициите си в руската Курска област, където Киев провежда мащабна сухопътна офанзива.

Коментарите му идват ден, след като руски официални лица обвиниха Украйна, че е разрушила ключов мост над река Сейм, която пресича граничния регион, докато Киев се опитва да наруши придвижването на войските на Москва в района.

Главнокомандващият украинската армия Олександър Сирски „докладва за укрепването на позициите на нашите сили в Курска област и разширяването на стабилизираната територия“, заяви Зеленски в публикация в Телеграм.

Войната на Русия срещу Украйна в цифри

„От тази сутрин попълнихме обменния фонд за нашата страна“, каза Зеленски, визирайки руските войници, които Украйна е пленила, за да бъдат използвани в бъдещи размени на пленници.

„Благодаря на всички войници и командири, които вземат руски войници в плен и по този начин приближават освобождаването на нашите войници и цивилни, държани от Русия“, каза Зеленски.

BREAKING NEWS: — President Zelensky announces the expansion of Ukraine's offensive in the Kursk region, highlighting recent successes in capturing Russian personnel. 🇺🇦



— The focus is on bolstering military positions and securing new support from allies to limit Russia's… pic.twitter.com/Coiz4wmk9l