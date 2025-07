Зеленски: Русия изстреля 1800 дрона и стотици бомби за седмица

У краинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че засилва терора срещу цивилните граждани на страната му, като заяви, че през изминалата седмица срещу Украйна са били насочени най-малко 1800 дрона, предаде ДПА.

(Във видеото: Володимир Зеленски: Русия все още не е споделила меморандума за прекратяване на огъня)

Руските въоръжени сили също така тази седмица са хвърлили над 1200 планиращи бомби и са изстреляли 83 ракети, написа днес украинският президент в „Телеграм“.

Ето какъв е броят на въздушните нападения срещу Украйна през изминалата седмица

„Руснаците засилват терора срещу градовете и общините, за да сплашат още повече нашия народ“, каза Зеленски.

Украинският лидер междувременно похвали противовъздушната отбрана на страната. Специално разработени дронове прехващачи са свалили стотици ирански бойни дронове „Шахед“, насочени срещу Украйна тази седмица, каза той.

🚨 Russia Unleashes Record Drone and Missile Barrage on Ukraine, Says Zelensky



Ukrainian President Volodymyr Zelensky reported on July 13 that Russian forces launched over 1,800 drones, 1,200 guided aerial bombs, and 83 missiles across Ukraine within the past week. The attacks… pic.twitter.com/rqTiUiddtR