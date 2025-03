Само за седмица: Русия е извършила над 2100 въздушни нападения срещу Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че през изминалата седмица Русия е извършила над 2100 въздушни нападения срещу Украйна, предаде ДПА.

В публикация в социалните мрежи Зеленски съобщи, че руските сили са използвали 1200 управляеми авиационни бомби, близо 870 безпилотни летателни апарата и над 80 ракети от различен тип, като също така подчерта, че голям брой от руските оръжия разчитат на компоненти, произведени в чужбина.

Throughout this week, Russia has carried out hundreds of attacks against our people using various types of weapons: around 1,200 guided aerial bombs, nearly 870 attack drones, and over 80 missiles of different types.



