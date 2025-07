Желязков към Зеленски: България подкрепя Украйна последователно и непоколебимо

О т самото начало на войната България подкрепя Украйна последователно и непоколебимо. Тази подкрепа ще продължи и при следвоенното възстановяване на страната, защото то е от огромно значение не само за самата Украйна, но и за благополучието на целия регион и Европа. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски, цитиран от българската правителствена пресслужба.

Двамата разговаряха в Рим в рамките на провеждащата се там Четвърта конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна.

💛💙‼️-Ukrain, even as hostilities persist w/ belligerent air assaults.



The 'Coalition of the Willing', from 31 countries converged in Rome, PM GIORGIA MELONI hosts.



ZELENSKY arrived w/ wife OLENA.



'He said: Let's agree, Russias_frozen assets in Eu- banks can be used...💛 pic.twitter.com/rqsREERYSn