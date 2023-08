Зеленски пристигна в Нидерландия, каква е целта на визитата му

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна на посещение в Нидерландия, предадоха световните агенции.

Самолетът, с който пътува украинският лидер, кацна във военновъздушна база в Айнховен, в южната част на страната. Вчера Зеленски посети Швеция.

Визитата в Нидерландия се осъществява два дни, след като САЩ дадоха зелена светлина на тази страна, а също и на Дания да предоставят американски самолети F-16 на Украйна. Засега подробностите около тези доставки не са известни, нито датата, на която те биха могли да бъдат осъществени.

В Нидерландия Зеленски ще има среща с премиера в оставка Марк Рюте.

Today, we took another step to strengthen Ukraine's air shield. F-16s.



These jets will be used to keep Russian terrorists away from Ukrainian cities and towns.@MinPres Mark Rutte and I reached an agreement on the number of F-16s to be transferred to Ukraine once our pilots and…