Зеленски се среща с полския президент Навроцки

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна в президентския дворец във Варшава, където бе посрещнат от своя полски колега Карол Навроцки.
Prezydent Karol Nawrocki z Prezydentem Zelenskim na dziedzińcu POLSKIEGO Pałacu Prezydenckiego.— Max Hübner (@HubnerrMax) December 19, 2025
Bardzo ważny obrazek, który pójdzie w świat.
Gdyby potoczyło się inaczej, zamiast tego byłby Rafał Trzaskowski w KIJOWIE.
Postawa POLSKIEGO Prezydenta ma ogromne znaczenie. pic.twitter.com/XRUshHnisx
След официалното посрещане и преглед на почетния караул, двамата президенти, заедно с делегациите от двете страни, пристъпиха към преговори, съобщава кореспондент на Укринформ.
Очаква се, че след разговори на четири очи между държавните глави, както и срещи в състав пълни делегации, президентите ще дадат съвместна пресконференция пред медиите.
Зеленски е на посещение във Варшава
По-късно Зеленски ще положи венец на Гроба на незнайния воин. Програмата на посещението му във Варшава включва също срещи с председателя на полския Сейм Влоджимеж Чажасти и председателката на Сената Малгожата Кидава-Блонска.
Посещението ще приключи с разговори между украинския президент и полския министър-председател Доналд Туск.
❗️President Zelenskyy has arrived in Poland, where he is scheduled to meet with President Nawrocki. pic.twitter.com/tm0keRFj8l— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 18, 2025
Както съобщи по-рано Укринформ, Зеленски пристигна в Полша на официално посещение късно снощи.