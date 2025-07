Зеленски предлага нов закон след протести срещу антикорупционните мерки

У краинският президент Володимир Зеленски обяви днес, че ще предложи законопроект, с който "да се гарантира укрепването на върховенството на закона" в отговор на протестите в цялата страна срещу подписания от него нов закон, ограничил правомощията на службите, разследващи корупцията, предаде ДПА.

Зеленски каза в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията, че критиките срещу новото законодателство, одобрено от парламента вчера, не са "глас в пустиня".

Zelensky signed a bill that allows him to take the anti-corruption agencies under his control Mass protests broke out across the country. pic.twitter.com/HponTTUB7s

"Ние обсъдихме всяко изразено безпокойство, всички аспекти на необходимите промени и нуждата от тяхното прилагане. Ще предложа на Върховната рада законопроект, който ще бъде отговорът", посочи президентът, визирайки еднокамарния парламент на страната. Държавният глава не даде повече подробности за въпросния нов законопроект.

Изявлението на Зеленски идва след разговорите му по-рано днес, в които се опита да потуши конфликта, породен от новия закон, който ограничава властта на Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП). Съгласно закона те стават подчинени на украинската Главна прокуратура.

Украинските тайни служби и полицията извършиха десетки акции срещу служители на НАБУ и САП през последните седмици, посочва ДПА.

Zelensky in clearly damage control mode offered the protestors a revision of anticorruption law for next week. Difficult to say if it’s going to be enough. Here people are still coming to join the rally pic.twitter.com/v7aJnVRWoJ