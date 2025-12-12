Украйна ликвидира руски самолет Ан-26 на летище "Кача" във Крим

Г енералният щаб на Въоръжените сили на Украйна потвърди ликвидирането на руски самолет Ан-26 на летище "Кача" във Крим.

Това се посочва в сутрешната сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. Според нея през изминалото денонощие е унищожен един руски самолет.

По-рано бе съобщено, че в Русия е ликвидиран военно-транспортен самолет Ан-26 в Севастопол. Той е бил атакуван от дрон.

Според руския Telegram канал "На пределе“, който се смята за близък до руските пилоти, ударът е станал на летище "Кача“ в Севастопол.

"Удар на БпЛА по Ан-26 на земята, има загинали и ранени“, се посочва в съобщение.

През деня на 11 декември руските мониторингови канали също информираха за въздушна тревога в град Кача, недалеч от руската авиобаза.

Отбелязва се, че Ан-26 е съветски военно-транспортен самолет, създаден в конструкторското бюро на Антонов на базата на самолета Ан-24Т. Първият му полет е през 1969 г., а през 1975 г. е приет на въоръжение.

Производството е продължило до 1986 г., като за това време са произведени над 1400 машини с различни модификации. Самолетът има екипаж от 5-6 души и товароподемност до 5,5 тона. Максималната му скорост достига около 540 км/ч, а обхвата на полета – до 2500 км. Специфична особеност на Ан-26 е задната рампа, която позволява да се товарят техника и да се разтоварват товари.