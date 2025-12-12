България

"Ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата" - мъж е в ареста за системно нападение и заплахи над жена

Инцидентите са станали между септември и декември 2025 г. в София и Велинград

12 декември 2025, 12:09
"Ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата" - мъж е в ареста за системно нападение и заплахи над жена
Източник: iStock/Getty Images

С офийският районен съд реши да остави в ареста 39-годишен мъж, който е нападал жена на няколко пъти и й е отправял сериозни заплахи за живота. Той е обвинен в нанасяне на четири телесни повреди.

Инцидентите са станали между септември и декември 2025 г. в София и Велинград.

Мъжът е обвинен, че многократно е насилвал жена при домашни условия. По време на нападенията той я е удрял, дърпал и душил, като й е отправял заплахи за живота.

Събраните до момента доказателства сочат, че от края на месец септември 2025 г. до 03.12.2025 г. във Велинград и в гр. София при условията на продължавано престъпление, с четири деяния, обвиняемият Б.М. е причинил на жена четири леки телесни повреди в условията на домашно насилие, съобщават от държавното обвинение. 

На неустановена дата в края на месец септември 2025 г. в гр. София Б.М. е увил около врата на пострадалата колан на лек автомобил. Той започнал да я души, след което я хванал с ръце в областта на косата и я издърпал силно, стискал я с едната си ръка в областта на врата, докато пострадалата започнала да се задушава. Деянието е извършено при условията на домашно насилие и с особена жестокост. Обвиняемият се заканил на потърпевшата с убийство, като й казал: „Аз казах ли ти, че ако ме излъжеш и ако ми направиш нещо, ще те убия, сега ще умреш!“.

На неустановена дата в края на месец септември 2025 г. Б.М. отправил закана спрямо жената, като й казал: „Ако ми изневериш или нараниш, ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата, след което ще те гледам в инвалидна количка“.

На неустановена дата през месец октомври 2025 г. в гр. Велинград в лек автомобил марка „Ауди“, обвиняемият е нанесъл удари с ръка, в която държал мобилен телефонен, в областта на челото на пострадалата и я бутал към вратата на автомобила. Вследствие на това й причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено при условията на домашно насилие.

На 03.12.2025 г. в гр. София, Б.М. е нанесъл удари с ръка, в която държал мобилен телефонен в областта на главата на жената. Дърпал я е с ръце и я е извел от автомобила, в които били и я натиснал с ръце, като я опрял в автомобила, нанесъл й удари с глава в областта на устата, както и удар с юмрук в областта на окото. Обвиняемият я избутал силно с ръце в автомобила, като същата паднала на пасажерската седалка, натиснал я с крак в областта на корема с всичка сила, като не й позволявал да излезе от автомобила и пострадалата отново започнала да се задушава. Деянието е извършено при условията на домашно насилие и с особена жестокост.

На същата дата в гр. София Б.М. е нанесъл удар с глава в областта на челото на пострадалата, като я дърпал с ръце и я влачел по пода. Деянието е извършено при условията на домашно насилие. В същото време Б.М й се заканил с убийство, като й казал: „Аз казах ли ти, че още веднъж, ти ще умреш, аз ще те убия, викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе!“.

Прокуратурата е образувала досъдебно производство и е поискала от съда най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Съдът е уважил искането, като мярката може да се обжалва пред Софийския градски съд.

Домашно насилие Заплахи за убийство Телесни повреди Задържане под стража Насилие над жена Софийски районен съд Нападение Обвинение София Велинград
