Как правилно да свържем кабелите за подаване на ток към изтощен акумулатор

Стартирането на кола с кабели се предполага, че е бързо и лесно – просто свързвате кабелите и я стартирате. Но при съвременните автомобили, една грешка може да доведе до скъпи последици. Ето стъпките, които трябва да предприемете.

12 декември 2025, 10:31
Източник: iStock

Д вигателят завърта, но нищо не се случва? Ясно е, акумулаторът е изтощена. Не е необичайно през зимата. Това главоболие често се решава по класическия начин: кабели и помощ от публиката.

Наглед лесната процедура (ако имате от кого да вземете ток) за стартиране на двигателя чрез кабели не винаги завършва успешно, защото не всички шофьори знаят как да я изпълнят. Затова първият съвет е да погледнете в ръководството на потребителя както на получаващия, така и на даващия (донора) захранване автомобил. Това се налага, за да видите правилата за подаване на ток чрез кабели и да избегнете повреди.

Особено при електрическите и хибридните автомобили, производителите често забраняват използването на електрическа кола като автомобил донор.

Друго важно: Ако колата продължава да не стартира след няколко опита, обадете се на пътна помощ. По-нататъшни опити биха могли да повредят електрониката.

Съвременните автомобили са препълнени със сензори, управляващи устройства и системи за подпомагане на водача. Електрониката е чувствителна на пренапрежение или прекомерно ниско напрежение. Дори искри, генерирани при свързване и разкачване на кабелите, могат да доведат до загуба на данни в програмите.

Преглед на процедурата за стартиране с помощта на кабели:

Първо, свържете положителния кабел (обикновено червен) към положителния извод на донорския (солата, която подава ток) акумулатор. Свържете другия край на червения положителен кабел към положителната клема на изтощения акумулатор. Свържете черния отрицателен кабел към отрицателната клема на донорския акумулатор – другият край трябва да бъде свързан към гола метална повърхност на блока на двигателя или каросерията на автомобила с изтощения акумулатор. В зависимост от модела може да има обозначени точки за свързване – вижте ръководството за употреба.

Стартирайте двигателя на донор колата – след това опитайте същата процедура на автомобила с разреден акумуратор.

а) Ако двигателят не стартира веднага: изключете стартера след около десет секунди. В този случай може да се наложи намесата на механик.

б) Ако двигателят работи, включете консуматори с висока мощност в приемащия автомобил, например вентилатор или размразител на задното стъкло. Това предпазва електрическата система от пикове на напрежението при разкачване на кабелите.

Накрая разкачете кабелите в обратен ред: първо черния отрицателен кабел, след това червения положителен кабел.

Потеглете с автомобила с „паднал“ акумулатор, като опитате да карате малко повече, за да може алтернаторът да презареди акумулатора. Избягвайте използването на ненужни консуматори с висока мощност през това време.

В идеалния случай заредете акумулатора с помощта на специално зарядно устройство.

Редактор: Пламен Георгиев
Източник: handelsblatt.com    
