Рокади в украинската власт: Зеленски смени посланици в 10 държави

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски назначи нови посланици в около 10 страни, предаде Ройтерс. Това се вписва в големите кадрови промени, които украинският лидер започна да прави от миналата седмица и които доведоха до смяна на премиера.

Сред новоназначените дипломати са посланици в страните членки на НАТО - Белгия, Канада, Естония и Испания, както и в големия донор за Украйна - Япония. Нови посланици са назначени и във влиятелните регионални сили Република Южна Африка и Обединените арабски емирства.

After the briefings by the military and the Minister of Internal Affairs of Ukraine this morning, I held a meeting with the Minister of Foreign Affairs and the Office team. We finalized an extensive candidate selection process for appointments as ambassadors of Ukraine. I have… pic.twitter.com/EalJM6Ogmq