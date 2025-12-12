Банката на Русия заплаши с правни действия заради замразените руски активи

Б анката на Русия възнамерява да оспори всякакви употреби на замразените руски активи, пише ТАСС, съобщи "Фокус".

"Издаването и прилагането на наредбите, обявени на официалния уебсайт на Европейската комисия, ще доведе до безусловно оспорване от страна на Банката на Русия на всякакви преки или косвени действия, свързани с използване на активите на Банката на Русия във всички налични компетентни органи, включително национални съдилища, съдебни органи на чужди държави и международни организации, арбитраж и други международни съдебни инстанции, с последващо прилагане на съдебни актове по територия на държавите членки на ООН", се казва в изявлението.

От 210-те милиарда евро, замразени в Европа, по-голямата част (185 милиарда евро) са блокирани в депозитни сметки на Euroclear под белгийска юрисдикция. Поради това белгийското правителство се противопоставя на този план, опасявайки се, че страната ще понесе основната тежест на ответните мерки на Русия. В отговор на това говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че "никой не иска да споделя отговорност с Белгия за евентуалното изземване на руски активи".