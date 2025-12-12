България

БНБ: Рисковете за банковата система остават високи

ЕЦБ предлага опростяване на банковите правила

12 декември 2025, 10:40
БНБ: Рисковете за банковата система остават високи
Източник: iStock

Б ългарска народна банка запази размер на буфера за системен риск на 3% за всички банки, приложим за всички експозиции в Република България. Показателят се прилага на индивидуална и на консолидирана основа. Текущият преглед на рисковете, произтичащи от структурните характеристики на банковия сектор, на вътрешноприсъщите за банковата дейност рискове и на рисковете от влиянието на външната среда показва запазване на дългосрочни макропруденциални и системни рискове в банковия сектор, аргументират се от БНБ, цитирани от Pariteni.bg.

Оценените рискови фактори остават с потенциал за негативно въздействие върху устойчивостта на банковата система, особено в среда на завишена несигурност от геополитически рискове и търговска фрагментация, което обуславя запазване на натрупания капиталов резерв чрез потвърждаване на нивото и обхвата на буфера за системен риск.

От банката допълват, че оповестяването на решението се извършва след уведомлението до Европейския съвет за системен риск и компетентните и определените органи на съответните държави членки.

Междувременно Европейската централна банка предложи опростяване на правилата за банковия капиталов буфер в ЕС, стремейки се да съкрати някои от сложните регулации, въведени след световната финансова криза, без обаче да облекчи цялостната регулаторна тежест, съобщава Ройтерс.

Предложенията включват рационализиране на капиталовите изисквания и буферите на банките, намаляване на рамката за коефициента на ливъридж от четири елемента на два и разширяване на съществуващия режим за малките банки.

Банките отдавна се оплакват, че надзорът е станал обременяващ, а други, особено в Съединените щати, сега настояват за намаляване на регулациите и смекчаване на капиталовите правила, основавайки се на предпоставката, че надзорът ограничава банковата дейност, напомня агенцията.

ЕЦБ обаче посочи, че опростяването на банковите правила не може да означава по-ниски капиталови изисквания, а оповестените днес предложения, които все още подлежат на одобрение от Европейската комисия, са фокусирани върху по-малко, а не върху по-ниски изисквания за размера на капитала, който кредиторите трябва да държат, за да смекчат потенциалните сътресения.

"Тези предложения целят да опростят рамката, като същевременно запазят устойчивостта на европейската банкова система", посочи ЕЦБ.

Препоръка номер едно на ЕЦБ е да се опрости дизайна на капиталовите изисквания и буферите на банките, наречени "капиталов стек". ЕЦБ има за цел да обедини съществуващите слоеве буфери в само два: "неосвобождаем" буфер и "освобождаем" буфер, като последният представлява допълнителен капитал, който банките държат над минималните изисквания и който регулаторите могат да им позволят да освободят по време на икономически стрес.

Новият "освобождаващ" буфер ще бъде резултат от сливането на антицикличния капиталов буфер с буфера за системен риск, които обикновено се натрупват по време на спокойни периоди и се освобождават по време на спадове.

ЕЦБ също така иска да намали рамката на коефициента на ливъридж от четири елемента на два, за да включи минимално изискване от 3% и един буфер, който може да бъде зададен на нула за по-малките банки, се казва още в изявление на банката.

Централната банка също така предложи разширяване на така наречения "режим за малки банки", така че повече кредитори да попаднат под по-опростени изисквания за надзор.

ЕЦБ също така призова за реформа на обхвата и методологията на стрес тестовете на банките в целия ЕС, за да бъдат те по-полезни както за банката, така и от системна гледна точка, както и предложи европейските органи да споделят данните си по-широко помежду си, позволявайки на банките да докладват само веднъж, наред с други мерки.

Освен това ЕЦБ препоръча автоматична реципрочност на макропруденциалните мерки, което означава, че макропруденциалните мерки на страната ще засегнат всички банки в нея. В случай на банков фалит ЕЦБ предложи изискванията за преструктуриране, които се прилагат за всички банки, да се синхронизират по-тясно с тези, които се прилагат за глобално системно важните банки.

Препоръките, одобрени от Управителния съвет на ЕЦБ, сега ще бъдат представени на Европейската комисия за разглеждане и всяка действителна промяна може да отнеме месеци, ако не и години.

Източник:  Pariteni.bg    
БНБ Буфер за системен риск Банков сектор ЕЦБ Капиталови изисквания Опростяване на регулации Макропруденциални мерки Геополитически рискове Коефициент на ливъридж Режим за малки банки
Последвайте ни
Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Задържаха началника на столичното Пето РПУ

Задържаха началника на столичното Пето РПУ

Антон Урумов е новият съдия, разследващ главния прокурор

Антон Урумов е новият съдия, разследващ главния прокурор

Тръмп иска още 4 страни да напуснат ЕС след Брекзит

Тръмп иска още 4 страни да напуснат ЕС след Брекзит

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 6 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 6 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 6 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, ние от къде сме произлезли? -От Адам и Ева. -А тате защо вика, че от маймуните? -Това е неговата рода.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

,

Банката на Русия заплаши с правни действия заради замразените руски активи

Свят Преди 34 минути

В отговор на това говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че "никой не иска да споделя отговорност с Белгия за евентуалното изземване на руски активи".

Рисковете от забавен бюджет: Процедура, практика и исторически примери в България

Рисковете от забавен бюджет: Процедура, практика и исторически примери в България

България Преди 1 час

Държавата продължава да работи по временни правила, но забавянето на бюджета носи фискални и социални предизвикателства

<p>Кое първо &ndash; плюсът или минусът</p>

Как правилно да свържем кабелите за подаване на ток към изтощен акумулатор

Технологии Преди 1 час

Стартирането на кола с кабели се предполага, че е бързо и лесно – просто свързвате кабелите и я стартирате. Но при съвременните автомобили, една грешка може да доведе до скъпи последици. Ето стъпките, които трябва да предприемете.

<p>Пророк твърди, че предстои световна катастрофа, строи Ноев ковчег</p>

„Потопът идва“: Ганайски пророк предрече световна катастрофа и строи Ноев ковчег

Любопитно Преди 1 час

Мъж от Гана твърди, че Бог го е предупредил за трирочно наводнение, което ще започне на 25 декември 2025 г.

Южнокорейски криптомагнат е осъден за „епична измама“ за милиарди долари

Южнокорейски криптомагнат е осъден за „епична измама“ за милиарди долари

Свят Преди 1 час

"Спестяванията ми, бъдещето ми и резултатите от години на жертви изчезнаха", каза една от жертвите

Двама ранени при катастрофата на бул. "Цариградско шосе" в София

Двама ранени при катастрофата на бул. "Цариградско шосе" в София

България Преди 1 час

Мъж с електрошок заплаши с убийство управител на бар в Пловдив

Мъж с електрошок заплаши с убийство управител на бар в Пловдив

България Преди 2 часа

Клиентът на бара е размахвал електрошок и извикал: "Ще го убия този управител"

"Възраждане" внася искане за отлагане с една година на влизането на България в еврозоната

"Възраждане" внася искане за отлагане с една година на влизането на България в еврозоната

България Преди 2 часа

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов потвърди, че ще гласуват "за" оставката на премиера Росен Желязков

Синдикатите пред НС: Какво ще стане с бюджета и парите на работещите хора

Синдикатите пред НС: Какво ще стане с бюджета и парите на работещите хора

България Преди 2 часа

Ако не получат отговорите на въпросите, ще си влязат в ролята на синдикати и на политиците ще „им се стори доста тясно“, каза участник в акцията

<p>Половината израелци против помилване на Нетаняху</p>

Проучване: Половината израелци са против помилването на Нетаняху

Свят Преди 2 часа

Почти 56% от анкетираните заявиха, че смятат, че израелското правителство е "много или сравнително корумпирано"

Наводнения в щата Вашингтон, САЩ

Извънредно положение и евакуации в САЩ заради проливни дъждове

Свят Преди 3 часа

Около 100 000 жители в западната част на щата Вашингтон бяха подложени на евакуационни заповеди от „ниво 3“

Избират нов съдия, който да разследва главния прокурор

Избират нов съдия, който да разследва главния прокурор

България Преди 4 часа

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е поискал да присъства лично на избора

Ново силно земетресение в Япония, има предупреждение за цунами

Ново силно земетресение в Япония, има предупреждение за цунами

Свят Преди 4 часа

Издадени са заповеди за евакуация за около 6000 души в град Муцу, префектура Аомори

,

Статуя на „извънземно божество“ под земята взриви социалните мрежи

Любопитно Преди 5 часа

Кратко видео от Тамил Наду бързо се превърна в един от най-споделяните клипове онлайн

Свети Спиридон

Празник е! Имен ден имат всички, които носят тези хубави имена

България Преди 5 часа

Православната църква почита св. Спиридон

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg
1

Безсрочна забрана за улов на есетри

sinoptik.bg

Чефо и Ванеса от "Диви и красиви": Все така влюбени и щастливи в Полша

Edna.bg

Джей Зи с дъщеря си на мач на Lakers: 13-годишната Блу Айви е копие на Бионсе

Edna.bg

Нападател на Левски няма да играе на Купата на африканските нации

Gong.bg

Слот потвърди: Предстоят ми разговори със Салах, а след това ще видим...

Gong.bg

Задържаха началника и двама служители на Пето районно управление в София

Nova.bg

Парламентът прие с пълно мнозинство оставката на кабинета „Желязков”

Nova.bg