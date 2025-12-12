БНБ: Рисковете за банковата система остават високи

Б ългарска народна банка запази размер на буфера за системен риск на 3% за всички банки, приложим за всички експозиции в Република България. Показателят се прилага на индивидуална и на консолидирана основа. Текущият преглед на рисковете, произтичащи от структурните характеристики на банковия сектор, на вътрешноприсъщите за банковата дейност рискове и на рисковете от влиянието на външната среда показва запазване на дългосрочни макропруденциални и системни рискове в банковия сектор, аргументират се от БНБ, цитирани от Pariteni.bg.

Оценените рискови фактори остават с потенциал за негативно въздействие върху устойчивостта на банковата система, особено в среда на завишена несигурност от геополитически рискове и търговска фрагментация, което обуславя запазване на натрупания капиталов резерв чрез потвърждаване на нивото и обхвата на буфера за системен риск.

От банката допълват, че оповестяването на решението се извършва след уведомлението до Европейския съвет за системен риск и компетентните и определените органи на съответните държави членки.

Междувременно Европейската централна банка предложи опростяване на правилата за банковия капиталов буфер в ЕС, стремейки се да съкрати някои от сложните регулации, въведени след световната финансова криза, без обаче да облекчи цялостната регулаторна тежест, съобщава Ройтерс.

Предложенията включват рационализиране на капиталовите изисквания и буферите на банките, намаляване на рамката за коефициента на ливъридж от четири елемента на два и разширяване на съществуващия режим за малките банки.

Банките отдавна се оплакват, че надзорът е станал обременяващ, а други, особено в Съединените щати, сега настояват за намаляване на регулациите и смекчаване на капиталовите правила, основавайки се на предпоставката, че надзорът ограничава банковата дейност, напомня агенцията.

ЕЦБ обаче посочи, че опростяването на банковите правила не може да означава по-ниски капиталови изисквания, а оповестените днес предложения, които все още подлежат на одобрение от Европейската комисия, са фокусирани върху по-малко, а не върху по-ниски изисквания за размера на капитала, който кредиторите трябва да държат, за да смекчат потенциалните сътресения.

"Тези предложения целят да опростят рамката, като същевременно запазят устойчивостта на европейската банкова система", посочи ЕЦБ.

Препоръка номер едно на ЕЦБ е да се опрости дизайна на капиталовите изисквания и буферите на банките, наречени "капиталов стек". ЕЦБ има за цел да обедини съществуващите слоеве буфери в само два: "неосвобождаем" буфер и "освобождаем" буфер, като последният представлява допълнителен капитал, който банките държат над минималните изисквания и който регулаторите могат да им позволят да освободят по време на икономически стрес.

Новият "освобождаващ" буфер ще бъде резултат от сливането на антицикличния капиталов буфер с буфера за системен риск, които обикновено се натрупват по време на спокойни периоди и се освобождават по време на спадове.

ЕЦБ също така иска да намали рамката на коефициента на ливъридж от четири елемента на два, за да включи минимално изискване от 3% и един буфер, който може да бъде зададен на нула за по-малките банки, се казва още в изявление на банката.

Централната банка също така предложи разширяване на така наречения "режим за малки банки", така че повече кредитори да попаднат под по-опростени изисквания за надзор.

ЕЦБ също така призова за реформа на обхвата и методологията на стрес тестовете на банките в целия ЕС, за да бъдат те по-полезни както за банката, така и от системна гледна точка, както и предложи европейските органи да споделят данните си по-широко помежду си, позволявайки на банките да докладват само веднъж, наред с други мерки.

Освен това ЕЦБ препоръча автоматична реципрочност на макропруденциалните мерки, което означава, че макропруденциалните мерки на страната ще засегнат всички банки в нея. В случай на банков фалит ЕЦБ предложи изискванията за преструктуриране, които се прилагат за всички банки, да се синхронизират по-тясно с тези, които се прилагат за глобално системно важните банки.

Препоръките, одобрени от Управителния съвет на ЕЦБ, сега ще бъдат представени на Европейската комисия за разглеждане и всяка действителна промяна може да отнеме месеци, ако не и години.