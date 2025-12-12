Свят

Ново силно земетресение в Япония, има предупреждение за цунами

Издадени са заповеди за евакуация за около 6000 души в град Муцу, префектура Аомори

12 декември 2025, 07:23
Ново силно земетресение в Япония, има предупреждение за цунами
З еметресение с магнитуд 6,7 разтърси североизточния регион на Япония, съобщи Японската метеорологична агенция. Трусът е станал в 11:44 местно време (02:44 GMT) на дълбочина 20 км и е бил последван от няколко по-слаби земетресения.

Агенцията издаде предупреждение за цунами за части от източното крайбрежие на Япония, като предупреди, че вълните могат да достигнат до един метър.

Днешното земетресение идва след магнитуд 7,5 в същия регион по-рано тази седмица, при което бяха ранени десетки жители, припомня Би Би Си (BBC).

След първоначалния трус от 6,7 в 11:44 местно време (02:44 GMT) са регистрирани три вторични труса с магнитуди между 4,5 и 5,7. Епицентърът е край източното крайбрежие на префектура Аомори, съобщават от Японската метеорологична агенция (JMA).

JMA предупреждава, че са възможни цунами вълни до един метър.

Издадени са заповеди за евакуация за около 6000 души в град Муцу, префектура Аомори, според японското приложение за спешни предупреждения NERV.

Няма „незабавни признаци за аномалии“ в ядрените съоръжения около региона, засегнат от труса, заяви Японската агенция за ядрено регулиране.

През 2011 г. катастрофално земетресение – най-силното регистрирано някога в Япония – удари префектура Фукушима и доведе до голяма ядрена авария, след като огромни вълни наводниха реакторите на АЕЦ „Фукушима Даичи“.

Малко по-късно японският премиер Санае Такаичи заяви, че днешният трус не попада под предупреждението за мегаземетресение, което властите издадоха по-рано тази седмица.

Преди дни властите предупредиха, че е възможно по-силен трус след земетресението от 7,5 в североизточна Япония в понеделник. Такаичи добави, че хората трябва да останат бдителни, да проверят евакуационните маршрути и своите аварийни комплекти.

Вълни до 20 см са достигнали бреговете на префектурите Аомори и Хокайдо, съобщи JMA. В тези райони са издадени предупреждения за цунами.

След земетресението от 7,5 по-рано тази седмица са регистрирани няколко труса в същия район. Властите, които предупредиха за възможни нови трусове, призовават жителите да останат нащрек и да се придвижат към по-високи места.

Защо Япония е толкова податлива на земетресения?

Земетресенията са част от живота в Япония, която преживява около 1500 труса годишно. Страната се намира на Тихоокеанския „огнен пръстен“ – зона, в която се срещат множество тектонични плочи, което води до вулканична активност и чести земетресения.

Повечето от тях причиняват минимални щети, но някои – като труса от 2011 г. с магнитуд 9,0, който предизвика цунами по североизточното крайбрежие и уби над 18 000 души – имат опустошителни последици.

С всяко голямо земетресение Япония научава важни уроци за адаптация. Страната подобрява инженерните стандарти и строителните норми, за да защити по-добре населението при трусове.

Източник: BBC    
