„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

З ащо всеки трети педофил, изправен пред българския съд, се отървава с условна присъда? В търсене на отговорите – разследващият журналист Васил Иванов и операторът Десислав Митов тръгват по следите на няколко тежки посегателства над деца.

В „Темата на NOVA” тази събота фокусът е върху поредица от казуси, в които правосъдието се оказва благосклонно към извършители на сексуални престъпления срещу малолетни. Пореният случай, при който 47-годишен мъж от пловдивско село е злоупотребил сексуално със 7-годишно момиче, стига до съда. Оказва се обаче, че след признаването на вина – насилникът е пуснат на свобода условно.

От министерството на правосъдието отчитат, че само за година у нас са осъдени 106 педофила. 34 от тях са получили условни присъди – въпреки тежестта на престъпленията. Каква е причината? И как могат да бъдат защитени ефективно децата – жертви на сексуално насилие? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Лъчезар Иванчев.

