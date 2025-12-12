Любопитно

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

12 декември 2025, 11:46
„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“
Източник: NOVA

З ащо всеки трети педофил, изправен пред българския съд, се отървава с условна присъда? В търсене на отговорите – разследващият журналист Васил Иванов и операторът Десислав Митов тръгват по следите на няколко тежки посегателства над деца.

В „Темата на NOVA” тази събота фокусът е върху поредица от казуси, в които правосъдието се оказва благосклонно към извършители на сексуални престъпления срещу малолетни. Пореният случай, при който 47-годишен мъж от пловдивско село е злоупотребил сексуално със 7-годишно момиче, стига до съда. Оказва се обаче, че след признаването на вина – насилникът е пуснат на свобода условно.

От министерството на правосъдието отчитат, че само за година у нас са осъдени 106 педофила. 34 от тях са получили условни присъди – въпреки тежестта на престъпленията. Каква е причината? И как могат да бъдат защитени ефективно децата – жертви на сексуално насилие? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Лъчезар Иванчев.

Очаквайте „Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“ на 13 декември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

Педофилия Условна присъда Сексуално насилие над деца Правосъдие Деца жертви Разследваща журналистика
Последвайте ни
Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Задържаха началника на столичното Пето РУ

Задържаха началника на столичното Пето РУ

Антон Урумов е новият съдия, разследващ главния прокурор

Антон Урумов е новият съдия, разследващ главния прокурор

Тръмп иска още 4 страни да напуснат ЕС след Брекзит

Тръмп иска още 4 страни да напуснат ЕС след Брекзит

БНБ: Запазват се рисковете за банките у нас

БНБ: Запазват се рисковете за банките у нас

pariteni.bg
Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 6 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 6 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 6 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, ние от къде сме произлезли? -От Адам и Ева. -А тате защо вика, че от маймуните? -Това е неговата рода.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Банката на Русия заплаши с правни действия заради замразените руски активи

Свят Преди 52 минути

В отговор на това говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че "никой не иска да споделя отговорност с Белгия за евентуалното изземване на руски активи".

<p>С перука и рибарска лодка: Как&nbsp;Мария Корина Мачадо стигна Осло</p>

Мария Корина Мачадо избяга с перука и рибарска лодка, за да стигне Нобеловата церемония

Свят Преди 1 час

Мачадо е прекосила бурното открито море, преди да се качи на частен самолет, подпомогната от екип частни американски спасители

БНБ: Рисковете за банковата система остават високи

БНБ: Рисковете за банковата система остават високи

България Преди 1 час

ЕЦБ предлага опростяване на банковите правила

Наричат го "Илон Мъск на Средновековието": Кой е Якоб Фугер

Наричат го "Илон Мъск на Средновековието": Кой е Якоб Фугер

Любопитно Преди 1 час

Германският предприемач Якоб Фугер, живял преди 500 години в баварския Аугсбург, е определян като най-богатия човек на своето време

<p>Пророк твърди, че предстои световна катастрофа, строи Ноев ковчег</p>

„Потопът идва“: Ганайски пророк предрече световна катастрофа и строи Ноев ковчег

Любопитно Преди 1 час

Мъж от Гана твърди, че Бог го е предупредил за трирочно наводнение, което ще започне на 25 декември 2025 г.

Южнокорейски криптомагнат е осъден за „епична измама“ за милиарди долари

Южнокорейски криптомагнат е осъден за „епична измама“ за милиарди долари

Свят Преди 2 часа

"Спестяванията ми, бъдещето ми и резултатите от години на жертви изчезнаха", каза една от жертвите

Двама ранени при катастрофата на бул. "Цариградско шосе" в София

Двама ранени при катастрофата на бул. "Цариградско шосе" в София

България Преди 2 часа

Мъж с електрошок заплаши с убийство управител на бар в Пловдив

Мъж с електрошок заплаши с убийство управител на бар в Пловдив

България Преди 2 часа

Клиентът на бара е размахвал електрошок и извикал: "Ще го убия този управител"

Синдикатите пред НС: Какво ще стане с бюджета и парите на работещите хора

Синдикатите пред НС: Какво ще стане с бюджета и парите на работещите хора

България Преди 2 часа

Ако не получат отговорите на въпросите, ще си влязат в ролята на синдикати и на политиците ще „им се стори доста тясно“, каза участник в акцията

<p>Половината израелци против помилване на Нетаняху</p>

Проучване: Половината израелци са против помилването на Нетаняху

Свят Преди 2 часа

Почти 56% от анкетираните заявиха, че смятат, че израелското правителство е "много или сравнително корумпирано"

Наводнения в щата Вашингтон, САЩ

Извънредно положение и евакуации в САЩ заради проливни дъждове

Свят Преди 3 часа

Около 100 000 жители в западната част на щата Вашингтон бяха подложени на евакуационни заповеди от „ниво 3“

Избират нов съдия, който да разследва главния прокурор

Избират нов съдия, който да разследва главния прокурор

България Преди 4 часа

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е поискал да присъства лично на избора

Ново силно земетресение в Япония, има предупреждение за цунами

Ново силно земетресение в Япония, има предупреждение за цунами

Свят Преди 4 часа

Издадени са заповеди за евакуация за около 6000 души в град Муцу, префектура Аомори

Оставката в кадър: Финалът на кабинета "Желязков" в снимки

Парламентът гласува оставката на кабинета „Желязков“

България Преди 5 часа

Оставката е депозирана и е първа точка в дневния ред на парламента в петък, съобщи вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във включване в социалната мрежа Фейсбук

,

Статуя на „извънземно божество“ под земята взриви социалните мрежи

Любопитно Преди 5 часа

Кратко видео от Тамил Наду бързо се превърна в един от най-споделяните клипове онлайн

Свети Спиридон

Празник е! Имен ден имат всички, които носят тези хубави имена

България Преди 5 часа

Православната църква почита св. Спиридон

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg
1

Безсрочна забрана за улов на есетри

sinoptik.bg

Тейт Макрей сe колебаe дали да играе Бритни Спиърс в биографичния ѝ филм (ВИДЕО)

Edna.bg

Чефо и Ванеса от "Диви и красиви": Все така влюбени и щастливи в Полша

Edna.bg

Петев е убеден, че Лудогорец ще се пребори с Левски за титлата

Gong.bg

Нападател на Левски няма да играе на Купата на африканските нации

Gong.bg

Задържаха началника и двама служители на Пето районно управление в София

Nova.bg

Парламентът прие с пълно мнозинство оставката на кабинета „Желязков”

Nova.bg