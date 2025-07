Politico: Защо украинците са ядосани на Зеленски?

В ъв вторник президентът на Украйна Володимир Зеленски одобри закон, който поставя досегашните независими антикорупционни агенции под контрола на изпълнителната власт, припомня Politico .

Реформите, които са последният ход на президентската институция за консолидиране на властта в рамките на кръг от лоялни хора, предизвикват опасения у критиците, че Зеленски и екипът му могат да злоупотребят със специалните си правомощия във военно време.

🇺🇦 #Ukraine: Thousands of protesters have defied wartime restrictions in central Kyiv, rallying against President Zelensky's decision to strip the country's independent anti-corruption agencies of their autonomy.



This marks the largest protest of wartime Ukraine, triggered by… pic.twitter.com/jm8vMZ14Yw — POPULAR FRONT (@PopularFront_) July 22, 2025

Стотици хора протестираха във вторник в центъра на Киев и други градове в Украйна за първи път, откакто руският лидер Владимир Путин започна пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г., разстроени от хода на прокарване на законодателството.

Протести срещу Володимир Зеленски заляха Украйна

Politico разказва за какво става дума в тази битка:

Какво се съдържа в антикорупционното законодателство?

Новият закон дава на службата на главния прокурор, който се назначава от президента, пряка власт над досегашните независими Национално бюро за борба с корупцията (НАБК) и Специалната антикорупционна прокуратура (САП).

На НАБК е възложено да разследва корупцията в държавната администрация. САП отговаря за надзора на наказателните разследвания, започнати от НАБК.

В изявление в Telegram преди подписването на законопроекта НАБК очертава мащабните нови правомощия, предоставени на главния прокурор. Те включват възможността за достъп до информация, свързана с всички дела на НАБК; правото да дава задължителни указания на следователите от НАБК и да прехвърля делата им, ако тези указания не се спазват; както и правото да прекратява разследвания.

A protest against authorities' decision earlier today to kill Ukraine's anti-corruption infrastructure. First mass protest in Ukraine since full-scale Russian invasion. Video by @ukrpravda_news pic.twitter.com/bQDSNZtTlB — Hlib Vyshlinsky (@hlib) July 22, 2025

„Ако този законопроект бъде приет, ръководителят на САП ще се превърне в номинална фигура, а НАБК ще загуби своята независимост и ще се превърне в подразделение на Главната прокуратура“, заявиха от НАБК и предупредиха, че законът „може окончателно да унищожи независимостта на антикорупционната система в Украйна“.

Как това подкопава независимостта на антикорупционните органи?

Поставянето на надзора над контролните органи, които разследват твърдения за корупция в правителството, в ръцете на политически назначен лоялен на Зеленски човек - главния прокурор Руслан Кравченко - може да подкопае независимостта и достоверността на тези разследвания, твърдят критиците на закона.

Как Зеленски е оправдал този ход?

Във видеообръщение след подписването на законопроекта във вторник вечерта Зеленски беше предизвикателен въпреки широко разпространените критики и протести.

„Антикорупционната инфраструктура ще работи, само че без руско влияние - тя трябва да бъде изчистена от него“, заяви президентът. „Разбира се, НАБК и САП ще работят ... главният прокурор е решен да гарантира, че в Украйна действително ще бъде осигурена неизбежността на наказанието за тези, които вършат престъпления срещу закона.“

Споменаването на отсяването на руското влияние идва, след като в понеделник Службата за държавна сигурност на Украйна SBU започна серия от обиски, насочени срещу агенти на НАБК, за които твърди, че са заговорничили с Русия.

Even amid full scale invasion, Kyiv residents observe democratic tradition, coming out in protest of a new law yesterday.



Showing once again that Ukraine is the polar opposite of Russia. pic.twitter.com/jxHI4MwfmW — Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) July 23, 2025

Зеленски също така разкритикува НАБК и САП за работата им по случаи, като намекна, че контролните органи бавят някои проверки.

„Случаите, които са останали в застой, трябва да бъдат разследвани“, казва Зеленски.

„Няма разумно обяснение защо наказателни производства за милиарди са останали висящи в продължение на години.“, допълва той.

Струва си да се отбележи, че в одит на НАБК, публикуван по-рано тази година, експертна комисия, свикана от Transparency International Украйна, установи, че тя е само „умерено ефективна“ и отбеляза, че не е имунизирана срещу политически натиск. Одиторите откриха недостатъци, сред които „липса на систематичен мониторинг на разследванията в приоритетни области, липса на правомощия за провеждане на независимо подслушване и ограничен достъп до навременни съдебни експертизи“, пише Politico.

В сряда сутринта Зеленски заяви, че се е срещнал с ръководителите на всички правоохранителни и антикорупционни органи на Украйна, включително НАБК и САП, както и с главния прокурор.

"Всички ние чуваме какво казва обществото. Виждаме какво очакват хората от държавните институции - гарантирано правосъдие и ефективно функциониране на всяка институция", каза той, без да дава признаци, че планира да отстъпи.

Какво казват надзорните органи?

Критиците твърдят, че доказателствата срещу агентите на НАБК са неясни и арестите в понеделник са били претекст за подкопаване на надзорния орган.

В изявление НАБК заяви, че измененията в законодателството „на практика унищожават независимостта на НАБК и САП и на практика подчиняват дейността им на главния прокурор“.

Позовавайки се на упоритите усилия на Украйна да изчисти корупцията в държавната администрация след революцията на Майдана през 2014 г., в изявлението на НАБК се казва „Антикорупционната инфраструктура на Украйна, изградена от 2015 г. насам, ще бъде унищожена“, ако законодателството бъде приложено.

Надзорният орган благодари на украинците за протестите срещу реформите във вторник, като заяви: "Ние ще продължим да работим и да защитаваме независимостта на нашите разследвания от намеса.

В по-ранно изявление, посветено на набезите в понеделник, НАБК заяви: "Рискът от присъствието на агенти на влияние от страната-агресор остава актуален за всяка правителствена агенция. Това обаче не може да бъде причина да се преустанови работата на цялата институция".

Какво казва главният прокурор?

Кравченко, когото Зеленски назначи на поста миналия месец, настоява, че контролните органи ще запазят своята независимост.

„Те не са ми подчинени“, каза той на брифинг във вторник, визирайки и двете агенции. По отношение на прокурорите от САП той заяви, че "ние ще бъдем едно семейство. Те ще работят по своите наказателни производства, а ние ще работим по нашите. И заедно ще си помагаме".

Той добави: „НАБК не се отчита пред мен.“

Crowds are surging in Kyiv with people protesting against the government’s attacks on the anti-corruption institutions. Signs and Chants range from Ukraine will be saved by the armed forces and institutions and bring back Europe to we are f**** tired of the Office of President. pic.twitter.com/9nR1pQMpYp — Mattia Nelles (@mattia_n) July 22, 2025

Как реагират съюзниците на Украйна?

Двама членове на Европейската комисия, които обикновено са твърди поддръжници на Украйна, предприеха изключително необичайната стъпка да критикуват Киев за законодателството във вторник.

Комисарят по разширяването Марта Кос заяви, че е „сериозно обезпокоена“, като отбеляза: „Премахването на ключови гаранции, защитаващи независимостта на НАБК, е сериозна крачка назад.“

Комисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, който беше във Вашингтон и се опитваше да изтъкне необходимостта от по-голяма подкрепа от страна на САЩ за Украйна по време на разгласяването на историята, отбеляза: „Във войната доверието между воюващата нация и нейното ръководство е по-важно от модерните оръжия - трудно се изгражда и поддържа, но лесно се губи с една значителна грешка на ръководството.“

Той добави: „Прозрачността и откритият европейски диалог са единственият начин да се възстанови разрушеното доверие.“

Европейският министър на Франция Бенжамен Хадад заяви в интервю за френското радио: „Не е твърде късно украинците да променят това решение.“

В изявление пратениците на Г-7 в групата за подкрепа на посланиците в Украйна заявиха, че имат „сериозни опасения и възнамеряват да обсъдят тези събития с правителствените ръководители“.

„Това е лош ден за Украйна“, заяви Дмитро Кулеба, бившият външен министър на Украйна, който беше отстранен през 2024 г., в пост в Инстаграм във вторник, преди Зеленски да подпише закона.

Какво означава това за процеса на присъединяване на Украйна към ЕС?

Съюзниците на Украйна в ЕС алармират, че всяко потенциално отстъпление от реформите в областта на върховенството на закона може да навреди на стремежа на Киев да се присъедини към блока - ключова цел за засегнатата от войната страна.

"Независими органи като НАБК и САП са от съществено значение за пътя на Украйна към ЕС. Върховенството на закона остава в самия център на преговорите за присъединяване към ЕС", предупреди Кос във вторник.

По-късно тя допълни, че е провела „откровени“ разговори с новия министър-председател Юлия Свириденко и Тарас Качка, ръководител на Украйна по въпросите на интеграцията в ЕС. „Ще продължим да работим с Украйна за необходимите реформи в областта на върховенството на закона & напредъка по пътя й към ЕС“, написа Кос в социалните мрежи.

Холандският външен министър Каспар Велдкамп, повтаряйки думите на Кос, заяви в свой собствен пост в социалните мрежи: "Антикорупционните институции на Украйна са жизненоважни за нейния път на реформи. Ограничаването им би било значителна пречка. Запазването на независимостта на тези институции и непрекъснатият напредък в областта на върховенството на закона остават от ключово значение за процеса на присъединяване на Украйна към ЕС."

Massive protests against Zelensky’s corrupt regime took place yesterday, even during the curfew.



If Putin were truly committing “genocide” in Ukraine, as many Ukrainian propagandists claim, why didn’t he bomb Kiev last night when all these people were out in the streets? pic.twitter.com/M6U6lw5Ykv — Gabe (@GabeZZOZZ) July 23, 2025

Министерството на външните работи на Германия също взе отношение по въпроса, като заяви: "Независимостта и силата на антикорупционните институции на Украйна са от ключово значение за усилията за реформи през последните години. Украйна ще продължи да бъде оценявана спрямо техния напредък."

Делегация от Комисията за бюджетен контрол на Европейския парламент, която е на двудневно посещение в Киев, предупреди в изявление, че украинското законодателство „рискува да подкопае независимостта“ на НАБК и САП: „Независимостта на антикорупционните органи е ключова за техния успех.“

Въпреки че изразиха подкрепата си за Украйна, депутатите продължиха: „В допълнение към необходимостта от борба с корупцията е необходимо да се спазва върховенството на закона, което е основно изискване в процеса на присъединяване към ЕС.“

Какво следва?

Законът, който парламентът на Украйна прие във вторник, вече е в сила. Но някои опозиционни депутати се опитват да го отхвърлят.

Ярослав Железняк от либералната партия „Голос“ заяви в публикация в социалните мрежи, че ще прекара сряда в лобиране пред международни органи, включително ЕС, Международния валутен фонд и Световната банка, за да окаже натиск върху правителството на Зеленски да промени курса си.

Той заяви, че депутатите ще внесат законодателни предложения за отмяна на закона, но призна, че това едва ли ще успее. Депутатите също така планират да подадат жалба до Конституционния съд с искане за отмяна на закона.

"А след това има и публичност. Канцеларията [на президента] смяташе, че до днес всички ще забравят за това. Не мисля, че са очаквали реакция като вчерашната", каза Железняк.