Зеленски предложи на първия вицепремиер да стане министър-председател на Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е поканил първия вицепремиер Юлия Свириденко да стане министър-председател на Украйна, предаде Ройтерс.

„Обсъдихме конкретни мерки за повишаване на икономическия потенциал на страната, разширяване на програмите за подпомагане на украинците и увеличаване на вътрешното производство на оръжия“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

„В преследване на тази цел започваме трансформация на изпълнителната власт в Украйна“, посочи той и добави, че е предложил на Свириденко да оглави правителството и „значително да обнови работата му“.

Zelensky proposes Deputy Prime Minister Yuliia Svyrydenko to lead Ukraine’s government.



The President added that he expects the new government's action program to be presented soon.