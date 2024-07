У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че броят на изтребителите F-16, които страната му ще получи от съюзниците си тази година, няма да е достатъчен, за да се противопостави на руските военновъздушни сили.

(Във видеото си припомнете гафа на Джо Байдън към Володимир Зеленски, наричайки го "Путин")

"Решението за прехвърляне на F-16 на Украйна беше стратегическо, но техният брой не беше стратегически", заяви Зеленски на пресконференция в Киев в понеделник.

Съюзниците на Украйна от НАТО са започнали да прехвърлят произведени в САЩ F-16 на Украйна, заяви миналата седмица държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен, като обяви, че изтребителите ще "летят в небето на Украйна това лято, за да се уверят, че Украйна може да продължи да се защитава ефективно срещу руската агресия".

Дания, Норвегия, Нидерландия и Белгия бяха поели ангажимент да изпратят на Украйна повече от 60 от изтребителите това лято. Но на 12 юли агенция Блумбърг съобщи, позовавайки се на неназовани източници, че тази година Украйна може да получи много по-малко изтребители, отколкото се е надявала - шест това лято и до общо 20 до края на 2024 г.

"Сега не мога да кажа колко от тези самолети ще има. Те няма да са достатъчни - за какво? Със сигурност ще ни подсилят, но дали ще има достатъчно такива самолети, за да се бием наравно с руския въздушен флот? Смятам, че няма да са достатъчни. Очакваме ли повече? Да", каза Зеленски пред репортери.

На 29 май руският външен министър Сергей Лавров отправи предупреждение към Запада, след като Белгия обеща да достави първата партида F-16 на Украйна тази година. Белгия обеща да достави на Украйна 30 F-16 преди 2028 г.

🇳🇴🫂🇺🇦 Norway has decided to transfer six F-16 fighter jets to Ukraine 🫡 pic.twitter.com/KFmC4QygiE