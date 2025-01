Зеленски: САЩ не са спрели военната помощ за Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че САЩ не са спрели военната помощ за Украйна, след като новоназначеният държавен секретар Марко Рубио обяви, че ще спре отпускането на чуждестранна помощ за срок от 90 дни, предаде Асошиейтед Прес.

Зеленски не уточни дали хуманитарната помощ за страната му е спряна. Украйна разчита на САЩ за 40% от военните си нужди.

„Съсредоточен съм върху военната помощ; тя не е спряна, слава Богу“, каза украинският президент на съвместна пресконференция с молдовския президент Мая Санду.

