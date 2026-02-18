Първият европейски полет, след свалянето на Мадуро, кацна в Каракас

С амолет на испанската авиокомпания Air Europa кацна във Венецуела на 17 февруари, според монитор за проследяване на полети. Това е първият европейски търговски полет, пристигнал в страната, откакто САЩ свалиха президента Николас Мадуро, предаде АФП.

"Америкън еърлайнс" съкращава със 79% полетите си към Венецуела

Множество международни авиопревозвачи спряха полетите си до Венецуела, след като САЩ предупредиха за възможна военна активност там в края на ноември – прелюдия към изненадващата им атака на 3 януари.

Boeing 787-9 Dreamliner кацна на международното летище „Симон Боливар“, което обслужва венецуелската столица Каракас, в 21:00 часа (местно време).

Мадуро гневен на САЩ, не пуснали самолета му

След като американските сили нахлуха във Венецуела и заловиха Мадуро, президентът на САЩ Доналд Тръмп установи отношения на сътрудничество с временния президент Делси Родригес.

В края на миналия месец той призова полетите до страната да бъдат възобновени. Испанската авиокомпания Iberia оценява гаранциите за сигурност, преди да обяви завръщане, според испанската преса.

Тайнствен руски самолет кацна във Венецуела

Португалската TAP заяви, че ще възобнови полетите. Колумбийската авиокомпания Avianca и панамската Copa вече са подновили операциите си.

С надеждата да стимулира полетите от САЩ, администрацията на Тръмп отмени забрана от 2019 г. за американски авиокомпании да летят до страната.