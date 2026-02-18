Автобус с над 20 пътници закъса в Свищовско

Скандал заради нов кампус в Студентски град: Жители твърдят, че остават без път до домовете си

Б ългарски автобус с 25-ма пътници, пътуващ в посока Букурещ, е закъсал в района на свищовското село Вардим заради усложнената пътна обстановка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Пътниците са на топло и няма бедстващи. Чакат се екипи на пожарната, пътна помощ и друга техника, за да окажат съдействие.

Усложнена пътна обстановка в страната заради силен вятър и снеговалежи

В сутрешните часове пътната обстановка в областта е усложнена. В района на стражишкото село Кавлак има обърнат тир, който не пречи на движението. Закъсващи автомобили има край Свищов и в района преди великотърновското село Самоводене. Катастрофирал тир има в близост до село Раданово в община Полски Тръмбеш. Той също не пречи на движението. Екипи на полицията и Агенция „Пътна инфраструктура“ са на терен и подпомагат движението, където е необходимо. Към момента затворени пътища или въведени ограничения в областта няма.

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

В Прохода на Републиката засега няма проблеми. Сняг вали навсякъде, а движението се осъществява при зимни условия. От полицията апелират да се тръгва на път с подготвени автомобили и водачите да се съобразяват с пътната и метеорологична обстановка.

Миналата седмица в област Велико Търново станаха няколко катастрофи – край Петко Каравелово, Страхилово, по пътя Джулюница – Горско ново село, между селата Градина и Обединение, както и между Масларево и Горна Студена.