Жените страдат двойно повече от мъжете: Глобално проучване разкри истината за мигрената

Е дин факт, който кара главата на едно момиче да боли: Възрастните жени са три пъти по-склонни да получат мигрена от мъжете. А сега, глобално проучване от 2025 г. установи, че жените също прекарват повече време, страдайки от мигрена като цяло.

Публикувано в The Lancet Neurology през декември, проучването анализира данни за главоболие от 41 000 мъже и жени пациенти в 18 страни. Докато предишни публикации за главоболие показват, че жените изпитват мигрена по-често, изследователите искаха да разберат дали жените страдат и по-дълго.

„Самото разпространение всъщност не предоставя толкова много информация“, казва Андреас Катем Хюсьой, един от водещите автори на изследването и постдокторант в Норвежкия център за изследване на главоболието. „Трябва също да знаете как заболяването засяга отделните хора.“

Авторите на изследването са взели данни от анкети на пациенти, където са регистрирали типичната им продължителност и честота на мигрена, анализирайки за първи път колко дълго траят мигрените въз основа на възрастта или пола на човек. Резултатите показват, че времето, през което жените страдат от мигрена, е почти двойно по-дълго в сравнение с мъжете.

В съчетание с факта, че жените страдат от мигрена по-често, проучването на Lancet заключава, че „жените страдат повече от два пъти повече от мъжете“.

Но какво стои зад неравенството между половете? Разговаряхме с невролози за съвременните теории.

Какво е мигрена и какво я предизвиква?

Въпреки че е често срещано погрешно схващане, „мигрената не е просто главоболие“, казва Месуд Ашина , директор на звеното за изследване на човешката мигрена в Датския център за главоболие. По време на мигренозен пристъп много хора изпитват гадене, повръщане, умора или стават чувствителни към светлина и миризми.

Точните биологични механизми, причиняващи мигрена, са неизвестни. Съвременните изследвания показват, че мигрената се появява в тригеминоваскуларната система - мрежа, която обхваща нерви, мозъчни клетки и кръвоносни съдове в мозъка. Изследователите смятат, че когато кръвоносните съдове в тригеминоваскуларната система се разширяват, се появява главоболие.

Причините за мигрена могат да варират: генетика, лошо хранене, лош нощен сън или хормони са все фактори. Някои пациенти също така разчитат твърде много на лекарства за главоболие, както без рецепта, така и с рецепта, което може да доведе до ненужно главоболие, наречено главоболие от злоупотреба с лекарства, според проучването на Хъсой. Около 20 процента от главоболието може да се избегне, ако хората се лекуват правилно, заключава проучването.

Но хормоните може да са причината жените да прекарват повече време в страдания от мигрена, според Ади Перец , невролог и специалист по главоболие в Станфордския университет, която не е участвала в проучването. Десетилетия изследвания показват, че хормоните играят роля в това как мигрената засяга жените. Рецептори за женските хормони естроген и прогестерон се намират в тригеминоваскуларната система, което допълнително предполага потенциална хормонална връзка.

Фактът, че жените може да прекарват повече време с мигрена, отколкото мъжете, не изненадва Перец. „Тези полови разлики са, поне отчасти, хормонално обусловени“, казва тя. Експертите имат няколко теории за това защо.

Теорията за отнемане на естроген

Теорията за отнемането на естроген датира от 1972 г. Неврологът Брайън Съмървил, подтикнат от разказ от 1666 г. за благородничка, изпитваща мигрена по време на менструация, провежда малко проучване , което предполага, че мигрената се задейства, когато нивата на естроген – ключов хормон, който регулира менструалния цикъл – спадат в тялото.

Оттогава насам множество невролози се заемат с по-задълбочени изследвания. Едно популярно проучване от 1962 г. анкетира момчета и момичета за мигрена. Проучването установи, че преди 10-годишна възраст и двата пола са изпитвали приблизително еднакъв брой мигрени. Но след тази възраст рискът при момичетата се увеличава значително. Други скорошни проучвания изглежда откриват подобни връзки между пубертета и мигрената.

С други думи, „менструацията ви започва. И това изглежда е мощен спусък за мигрена“, казва Перец. „Когато човек има менструация, има месечно циклично колебание в дозата на естроген. Естрогенът спада в късната лутеална фаза на менструалния цикъл“ точно преди началото на менструацията.

Интересното е, че няколко проучвания показват, че етапът от живота на жената също може да повлияе на честотата на мигрена поради различните нива на естроген. Например, бременните жени изглежда се облекчават от симптомите на мигрена през втория или третия триместър, когато нивата на естроген обикновено са високи.

Обратно, през месеците или годините преди менопаузата, известни като перименопауза – приблизително в средата до края на 40-те години на жената – нивата на естроген се покачват и спадат неравномерно. „През това време мигрената може да се влоши“, казва Перец.

Въпреки това, колебанията в нивата на естроген само частично обясняват причините за мигрена, казва Ашина. Голям брой жени изпитват главоболие извън менструалния цикъл, а милиони мъже също се сблъскват с него. Ашина е съавтор на статия от 2023 г. , в която се посочва, че изследванията, подкрепящи тази хипотеза за отнемане на естроген, макар и правдоподобни и широко приети, също се основават на ограничени проучвания.

„Малкото проучване на Съмървил е проведено с шестима души през 70-те години на миналия век“, казва Ашина. „Така че доказателствата там все още се нуждаят от прецизиране.“

Екипът на Ашина в момента изследва молекулярните механизми зад мигрената и евентуално планира да ги изучи и при жените. „Мисля, че в човешкото тяло се случват толкова много неща по време на този процес“, казва Ашина. „В този случай може да участват различни молекули.“

Необходимостта от изследвания, фокусирани върху жените

Въпреки ясните данни, че мигрената е по-често срещана при жените, няма достатъчно проучвания, които да се фокусират върху това как мигрената засяга конкретно жените, твърдят автори на статия от 2025 г.

В миналото жените с мигрена са били стигматизирани. Бившият главен невролог в Медицинския център Корнел д-р Харолд Г. Волф , който е смятан за „ бащата на съвременните изследвания на главоболието “, е диагностицирал мигрена по различен начин при жените и мъжете, според анализ на стигмата, свързана с мигрената, от 2024 г. Волф интерпретира мигрената при жените като „психологически проблем“, което води до стереотипи, че женският мозък е „крехък“. Това кара пациентите с мигрена да бъдат приемани по-малко сериозно.

Този начин на мислене има дълготрайни последици, което води до това, че здравето на жените е недостатъчно проучен и недофинансиран проблем днес.

Това може да доведе до неравномерно натоварване, казва Хюсьой. Главоболието е шестото най-инвалидизиращо състояние в световен мащаб, а мигрената е и една от основните причини хората да отсъстват от работа . Но при жените мигрената често се появява във възраст, когато кариерата и отглеждането на семейство са в своя пик. Разпространението на мигрена е най-високо и при двата пола на 30-годишна възраст, казва Хюсьой; освен това, когато жените започнат перименопауза на 40-годишна възраст, мигрената се влошава.

Най-добрият начин за борба с непропорционалното страдание е чрез изследвания. Хюсьой се надява да надгради върху откритията на неотдавнашното си проучване и да проучи различното въздействие на мигрената върху мъжете и жените.

Изследванията могат да доведат и до по-добри терапии за жените. Сучитра Джоши, доцент по неврология в Института за мозъка на Университета на Вирджиния, публикува проучване от 2025 г., фокусирано върху това как хормонът прогестерон, който регулира менструалния цикъл и се произвежда през първите няколко месеца от бременността, може да повлияе на мигрената. Проучването установи, че чрез активиране на прогестероновите рецептори при женски мишки, те стават по-чувствителни към симптомите, свързани с мигрена; алтернативно, блокирането на рецептора потиска симптомите.

Въпреки че не можем да направим убедителни сравнения между проучвания върху мишки и хора, „вярваме, че разбирането на ролята на тези важни женски хормони определено ще задълбочи разбирането ни за патофизиологията“, казва Джоши.

Мигрената несъмнено е изтощително състояние. „Жените в разцвета на силите си са по-изложени на риск от хормонално въздействие“, казва тя. Като разберем какво причинява мигрена, особено при жените, „можем потенциално да идентифицираме целенасочени терапии“.