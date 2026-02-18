България

Вижте 10-те „фантомни устройства“, които крадат от скоростта ви

Средностатистическото домакинство вече жонглира с над 16 устройства едновременно – разберете как да направите „дигитално почистване“, за да спрете постоянното буфериране

18 февруари 2026, 07:31
Вижте 10-те „фантомни устройства“, които крадат от скоростта ви
Източник: iStock Photos/Getty Images

Д ори и в моментите, когато никой вкъщи не сърфира активно, вашият Wi-Fi рутер може да е подложен на огромно натоварване. Причината често не е в доставчика, а в така наречените „фантомни устройства“, които тихомълком „източват“ връзката ви.

Експертите от платформата Uswitch посочват, че много от нас дори не подозират колко джаджи комуникират с рутера едновременно. Макс Бекет, специалист по широколентов интернет, обяснява: „Неизползваните устройства и сензори постоянно общуват с рутера във фонов режим. Това може да ‚запуши‘ връзката и да причини досадно накъсване (буфериране), точно когато се опитвате да гледате филм или да играете онлайн“.

Битка за мегабити: 16 устройства в един дом
Нови данни показват, че средностатистическото домакинство вече „жонглира“ с 16 устройства едновременно. В един на всеки десет дома обаче броят им надхвърля 30 – всички те се конкурират за една и съща връзка.

Според проучването, ето кои са Топ 10 на „фантомните устройства“, които най-често забавят интернета ви:

  • Смарт телевизори
  • Видео звънци
  • Умни високоговорители
  • Умни термостати
  • Умни контакти
  • Умни перални машини
  • Интелигентни димни аларми
  • Умни хладилници
  • Роботизирани прахосмукачки
  • Бебешки монитори

Защо се случва това?
Докато сме свикнали да обвиняваме броя на хората в мрежата, истината е, че някои устройства заемат голям трафик, дори ако не сте ги докосвали с дни. Лесно е да забравим за старите таблети, забравените умни контакти или втората колонка в кухнята, които продължават да изпращат и получават данни.

Решението: Дигитално „пролетно почистване“
Експертите съветват да отделите няколко минути и да направите бърза ревизия на домашната мрежа. Изключете старите и ненужни устройства от Wi-Fi списъка или ги спрете напълно от захранването. Това малко усилие може значително да подобри скоростта на интернета ви за важните задачи.

Източник: Sky News    
Wi-Fi рутер Фантомни устройства Бавен интернет Смарт устройства Натоварване на мрежата Домашна мрежа Буфериране Дигитално пролетно почистване Скорост на интернет Неизползвани устройства
