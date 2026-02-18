Вижте 10-те „фантомни устройства“, които крадат от скоростта ви

Д ори и в моментите, когато никой вкъщи не сърфира активно, вашият Wi-Fi рутер може да е подложен на огромно натоварване. Причината често не е в доставчика, а в така наречените „фантомни устройства“, които тихомълком „източват“ връзката ви.

Експертите от платформата Uswitch посочват, че много от нас дори не подозират колко джаджи комуникират с рутера едновременно. Макс Бекет, специалист по широколентов интернет, обяснява: „Неизползваните устройства и сензори постоянно общуват с рутера във фонов режим. Това може да ‚запуши‘ връзката и да причини досадно накъсване (буфериране), точно когато се опитвате да гледате филм или да играете онлайн“.

Битка за мегабити: 16 устройства в един дом

Нови данни показват, че средностатистическото домакинство вече „жонглира“ с 16 устройства едновременно. В един на всеки десет дома обаче броят им надхвърля 30 – всички те се конкурират за една и съща връзка.

Според проучването, ето кои са Топ 10 на „фантомните устройства“, които най-често забавят интернета ви:

Смарт телевизори

Видео звънци

Умни високоговорители

Умни термостати

Умни контакти

Умни перални машини

Интелигентни димни аларми

Умни хладилници

Роботизирани прахосмукачки

Бебешки монитори

Защо се случва това?

Докато сме свикнали да обвиняваме броя на хората в мрежата, истината е, че някои устройства заемат голям трафик, дори ако не сте ги докосвали с дни. Лесно е да забравим за старите таблети, забравените умни контакти или втората колонка в кухнята, които продължават да изпращат и получават данни.

Решението: Дигитално „пролетно почистване“

Експертите съветват да отделите няколко минути и да направите бърза ревизия на домашната мрежа. Изключете старите и ненужни устройства от Wi-Fi списъка или ги спрете напълно от захранването. Това малко усилие може значително да подобри скоростта на интернета ви за важните задачи.