Зеленски готов за диалог, но без отстъпление; Кремъл – без краен срок, но с условия

М осква и Киев работят по съставянето на общ меморандум за мир, но процесът ще бъде дълъг и сложен, предупреди Кремъл. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди готовност за нови преговори, но подчерта, че изтегляне на украинските сили от окупираните територии не подлежи на обсъждане.

(Във видеото: Тръмп ще разговаря с Путин, Зеленски и представители на НАТО)

Процесът, при който Москва и Киев ще съставят единен меморандум за мир, ще бъде сложен, затова и не може да се поставят крайни срокове, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред руските медии, цитиран от Ройтерс.

„Няма крайни срокове, а и не може да има. Ясно е, че всички искат това, колкото се може по-бързо, но дяволът е в детайлите“, заяви Песков.

Според него „ще се формулират проект и от руска, и от украинска страна“. „Ще последва обмен на тези проектодокументи. Ще последват сложни контакти по изработването на все пак единен текст“, подчерта прессекретарят на руския президент, цитиран от ТАСС.

„В момента се осъществяват контакти между руснаци и украинци. „Всъщност контактите вече са възстановени, което е доста важно на този етап“, допълни Песков. Той допълни, но без да се впуска в детайли, че по време на телефонния си разговор президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп са обсъдили въпроса за пряк контакт на руския лидер с украинския държавен глава Володимир Зеленски.

Кремъл е запознат с предложението Ватиканът да бъде домакин на преговорите между Русия и Украйна, но все още не е взето решение, допълни Песков.

„Руската страна е благодарна на всички, които са готови да направят своя принос. Но все още не са взети конкретни решения за мястото на продължаване на евентуалните бъдещи контакти“, заяви представителят на Кремъл.

Zelensky says he wants to meet Russia AGAIN right after Putin-Trump call



But demands US, EU, UK be in the room too



Says Vatican, Switzerland, or Turkey could host meeting



- That pub drunkenness is not an option.. pic.twitter.com/1iZUtMEhrt