Тръмп: Потенциално велик ден за Русия и Украйна

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп похвали предложението за преговори от страна на руския президент Доналд Тръмп към украйнския му колега Володимир Зеленски, като „потенциално велик ден“.

Припомняме, че късно

в събота вечерта Путин направи обръщение към руския народ, в което покани Украйна да участва в „директни преговори“ на 15 май.

В рядко телевизионно обръщение от Кремъл късно вечерта Путин заяви, че Русия се стреми към „сериозни преговори“, насочени към „придвижване към траен, силен мир“.

Putin holds a Kremlin press briefing at 2am Moscow time. Along with the usual historic revisionism, accusations against Europe and other “curators of Kyiv regime”, false claims abt ceasefire etc, he also proposes peace talks in Istanbul to start on May 15. pic.twitter.com/H5vQqICftE