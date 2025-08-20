Свят

Изненадващият детайл от костюма на Зеленски за срещата с Тръмп

Малка промяна в облеклото на президента - разрез на гърба, доближаващ го до цивилен костюм - бе замислена като символ на надежда за мир

20 август 2025, 12:06
Изненадващият детайл от костюма на Зеленски за срещата с Тръмп
Източник: Getty Images

У краинският президент Володимир Зеленски се появи в черен костюм по време на срещата си с Доналд Тръмп в Белия дом в понеделник - промяна, подготвена от дизайнера Виктор Анисимов.

Детайлът, който превърна дрехата от военно вдъхновена униформа в по-цивилен образ, целеше да изпрати послание за мир и достойнство, а според самия Тръмп костюмът му стоял „великолепно“.

Източник: Getty Images

Когато украинският дизайнер Виктор Анисимов показа на Володимир Зеленски нов черен костюм миналия петък, той включваше една малка подробност. Разрезът на гърба го доближаваше повече до цивилен костюм в сравнение с военните облекла, които президентът предпочита през цялата война в Украйна, пише Reuters.

„Това са нашите надежди за мир“ - каза Анисимов пред Reuters за промяната - „Мислим, че ако добавим нещо фино в този образ, нещо от цивилното облекло към униформата му, това ще е като талисман.“

В понеделник този талисман проработи, за да зададе топъл тон на срещата в Белия дом с президента на САЩ Доналд Тръмп. Само минути след пристигането на Зеленски, Тръмп го похвали за костюма.

Военното облекло на Зеленски беше едно от нещата, срещу които Тръмп възрази по време на катастрофална среща в Овалния кабинет през февруари, когато украинският лидер получи публична критика.

Анисимов, на 61 години, от северния регион Чернигов, разказва, че е гледал записи от този разговор и е усетил жилото на нападките. Той ги възприел като насочени не само към Зеленски, а и към украинските граждани.

Източник: Getty Images

„Имаше леко чувство на отчаяние, защото те не разбират как дишаме, как живеем“ - каза той.

Как украински дизайнер помогна на Зеленски да се облече за дипломацията с Тръмп

Журналист в Белия дом, който през февруари бе попитал Зеленски защо не носи костюм, този понеделник също го похвали за облеклото, казвайки: „Изглеждате великолепно в този костюм.“

Анисимов сподели, че този път не е търсел нито критика, нито похвали, а е искал да се увери, че украинският президент изглежда достоен.

„Хвалят, порицават… Ако победим - а ние ще победим - тогава няма значение чий е бил костюмът“ - каза той.

Зеленски носи военни дрехи - често ризи без яка и военни ботуши - за да показва солидарност с украинските войници след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

„В този момент вътрешно всички се променихме, всичко се промени, животът се промени. Това беше точка, от която няма връщане назад“ - каза Зеленски в интервю за украинска медия година по-късно.

Източник: Getty Images

Спешна молба

Черният костюм, носен в понеделник, първоначално бил представен, заедно с идентичен в тъмносиньо, като идея за облекло за Деня на независимостта на Украйна на 24 август.

Докато екипът обсъждал разреза на гърба, Анисимов го взел обратно за корекции в петък. Още преди да стигне до промени в ръкавите, в събота телефонът звъннал с неотложна молба от администрацията - президентът имал нужда от костюма за пътуването си в САЩ.

Това не е първият път, в който Анисимов трябвало да променя стила на президента.

Забавен момент, Володимир Зеленски този път се появи с костюм на срещата с Доналд Тръмп

В началото на 2000-те години тогавашният комик Зеленски и екипът му „Квартал 95“ се стремели да изградят своята идентичност по украинските екрани, след като получили първите си пробиви в комедийни конкурси.

Процесът бил постепенен: черните тениски отстъпили място на бели ризи с вратовръзки, които след това се трансформирали в костюми, носени от екипа по време на участия.

Анисимов разказва, че не бил чувал нищо от Зеленски повече от пет години, когато общ познат от предишната „промяна“ се свързал с него през януари. Тогава била обсъдена идеята да се създаде капсулна колекция за президента.

Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Анисимов казва, че използвал военната униформа като отправна точка за вдъхновение, за да осигури универсалност на всички елементи от колекцията.

„Не мога да кажа, че сме ушили (костюм) специално за срещата на върха на НАТО или за важен разговор с Тръмп и европейските лидери. Костюмът си е просто костюм“ - каза Анисимов, добавяйки, че Зеленски има около пет якета с подобен вид, но с малки разлики.

Оттогава украинският президент носи дизайните на Анисимов и на погребението на папа Франциск през април, и на срещата на върха на НАТО през юни - и двете събития, които помогнаха да се сближат САЩ и Украйна след публичния разрив през февруари.

Как Тръмп посрещна Зеленски - снимки от Белия дом
30 снимки
Зеленски Тръмп Макрон
Зеленски Тръмп Макрон
Зеленски тръмп белия дом
Зеленски тръмп белия дом
Володимир Зеленски Доналд Тръмп Черен костюм Виктор Анисимов Белия дом Дипломация Военно облекло Послание за мир Война в Украйна Среща Тръмп-Зеленски
