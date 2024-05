Зеленски сравни битката с Русия с борбата срещу нацистка Германия

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски сравни настоящата съпротива на страната му срещу руската инвазия с украинските усилия за победа над нацистка Германия по повод годишнината от края на Втората световна война в Европа, предаде ДПА.

"Преди осемдесет години милиони украинци се сражаваха, за да бъде победен нацизмът завинаги", заявява държавният глава във видеообръщение, записано по време на днешното му посещение в село Ягодно, в северноукраинската Черниговска област, отбелязва ДПА, като допълва, че на това място е извършено предполагаемо военно престъпление от страна на руските сили през 2022 г.

"Сега обаче украинците пак се изправят срещу злото, което се е преродило, върнало се е и иска отново да ни унищожи", казва още Зеленски.

The President of Ukraine Volodymyr Zelensky made a speech on the occasion of the Day of Remembrance and Victory over Nazism in the Second World War.https://t.co/FT1Fp52AOT