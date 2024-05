"Подарък за Путин": Какво знаем за готвеното покушение срещу Зеленски

К иев е осуетил предполагаем руски заговор за убийството на украинския президент Володимир Зеленски, съобщиха от Службата за сигурност (СБУ) на страната във вторник.

СБУ заяви, че е разкрила мрежа от агенти на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), които са "подготвяли убийството на президента на Украйна" и на други висши украински служители.

Двама украинци са задържани, готвели убийството на Зеленски

"Контраразузнавачите са задържани, а следователите на СБУ са осуетили плановете на ФСБ за ликвидиране на президента на Украйна и на други представители на висшето военно и политическо ръководство на държавата", заяви службата за сигурност в Телеграм.

Контекстът

Украйна заяви, че Зеленски е бил мишена на безброй пъти, откакто руският президент Владимир Путин започна пълномащабно нахлуване в страната през февруари 2022 г. Украинският лидер по-рано заяви, че е загубил представа колко пъти Москва се е опитвала да го убие от началото на войната.

"Щяха да ликвидират ръководителя на украинското военно разузнаване Кирило Буданов преди Великден", заявиха от СБУ.

