„Завърна ли се ракът?“: Драстичното отслабване на Кейт Мидълтън събуди опасения

В ъпреки официалното изявление на Бъкингамския дворец отпреди шест месеца, че Кейт Мидълтън е в ремисия след лечение на коремен рак, външният вид на принцесата на Уелс продължава да поражда тревога. Според Radar Online, значителната ѝ загуба на тегло е обезпокоителна както за кралското семейство, така и за хора, близки до двореца.

EXCLUSIVE: Kate Middleton Sparks Health Concerns After Shrinking To 90 Pounds Following Nightmare Cancer Battle – 'It's A Sign She Is Struggling With Recovery' https://t.co/JJppgaJxub