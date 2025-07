Кейт Мидълтън наруши модното си правило - и го направи с Dior!

П ринцесата на Уелс излъчваше парижки шик във вторник, когато се появи заедно с принц Уилям, за да посрещне президента на Франция Еманюел Макрон и съпругата му Бриджит по време на тяхното тридневно държавно посещение във Великобритания, пише HELLO!

43-годишната Кейт привлече вниманието с това, че направи стилен завой в модния си избор, носейки за първи път облекло от луксозната френска модна къща Christian Dior. Тя беше облечена в ефирна тюлена пола в стил балерина, съчетана с елегантно вталено сако с предно закопчаване и джобове на хълбоците. Якето, модел „30 Montaigne Rose Des Vents Bar“ от колекция 2024, е творение на Мария Грация Киури, вдъхновено от емблематичния дизайн, създаден от самия Кристиан Диор през 1947 г.

