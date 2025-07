"Като влакче на ужасите е!": Кейт Мидълтън проговори за възстановяването си след рака

К ейт Мидълтън се завърна към публичните си ангажименти с важно посещение на болнична градина, където открито разказа за трудностите, които продължават дори след края на лечението ѝ от рак, пише PEOPLE.

На 2 юли 43-годишната принцеса на Уелс посети болницата в Колчестър, Есекс, за да прекара време в специално проектирана градина за благополучие. Това зелено пространство е създадено с цел възстановяване и предлага спокойствие както на пациентите, така и на служителите от NHS и посетителите.

Kate Middleton details ‘really, really difficult’ post-cancer treatment phase after missing Royal Ascot: ‘It’s a rollercoaster’ https://t.co/G335CMUd12 pic.twitter.com/Onph4iEMeX

Говорейки откровено за своя личен път в борбата с рака, Кейт сподели: „Слагаш някакво смело лице, държиш се стоически по време на лечението. То приключва и си казваш: „Мога да продължа, да се върна към нормалното“, но всъщност фазата след това е наистина, наистина трудна.“

Тя добави: „Вече не си под постоянен надзор на клиничния екип, но в същото време не можеш да функционираш у дома така, както си го правил преди. Затова е изключително важно някой да бъде до теб в този етап – да ти покаже пътя, да те преведе през тази фаза след лечението. Това наистина има огромна стойност.“

Принцеса Кейт определи този процес като „променящ живота“ – не само за пациента, но и за неговото семейство.

„Трябва да откриеш новото си нормално, а това изисква време... Целият процес е като влакче на ужасите – не е плавен, както очакваш“, каза още тя. „Реалността е, че минаваш през тежки моменти.“

Принцесата на Уелс обяви диагнозата си и началото на химиотерапията през март 2024 г., като прекара по-голямата част от годината далеч от публичното пространство.

Kate Middleton emotionally admits she’s ‘not able to function normally’ after completing cancer treatment: ‘Really difficult’ https://t.co/0BVtgLB7Ro pic.twitter.com/ZKj4SZlZaE

През септември 2024 г. тя съобщи, че е приключила с химиотерапията, а през януари потвърди, че е в ремисия. Кейт се завърна към кралските си задължения през 2025 г., но не присъства на очакваното си появяване на конните надбягвания в Роял Аскот на 18 юни.

Според източници, близки до нея, тя е била разочарована, че не е успяла да се присъедини към принц Уилям на събитието. Същевременно подчертават, че тя все още се стреми да намери правилния баланс между възстановяването и връщането към официалния живот след лечението.

Въпреки че не се бе появявала публично оттогава, на 25 юни Кейт и Уилям тихо проведоха лична среща с Мелинда Френч Гейтс в замъка Уиндзор – недалеч от дома им в Аделаида Котидж, където живеят с трите си деца: 11-годишния принц Джордж, 10-годишната принцеса Шарлот и 7-годишния принц Луи.

„Тя е разумна, слуша тялото си и се връща към обществения живот с внимание и умереност“, каза Айлса Андерсън, бивша говорителка на кралица Елизабет, в скорошно интервю.

По време на посещението си в болницата във вторник, Кейт помогна при засаждането на няколко рози от нов сорт – „Розата на Катрин“, наречен в нейна чест от Кралското градинарско дружество. Тя работи рамо до рамо със служители, които доброволно поддържат градината.

Kate Middleton Speaks Out on the Phase After Cancer Treatment After Missing Royal Ascot: It’s ‘Really, Really Difficult’ https://t.co/IOl1qilRnO