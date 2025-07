Затворник избяга скрит в торба за пране, заловиха го повторно

М лад мъж, избягал от френски затвор, скрит в торба за мръсно пране, бе повторно заловен, предаде ДПА, като се позова на властите.

Необичайният случай вдигна доста шум в медиите.

Двадесетгодишният мъж "се измъкнал" от затвора в Лион в петък в торбата на друг затворник, който предстояло да бъде освободен. Бягството обаче било краткотрайно - телевизия Бе Еф Ем днес съобщи, че прокурорите са обявили залавянето му в село в Южна Франция.

Избягалият е излежавал няколко присъди и е бил разследван за организирана престъпност. Според вестник "Прогре" той е заподозрян в участие в двойно убийство. За бягството му от затвора в петък се е разбрало повече от 24 часа по-късно.

Според вестник "Паризиен" 20-годишният младеж е успял да избяга с голяма торба за пране, след като негов съкилийник е помолил служителите на затвора за количка, с която да закара личните си вещи до колата, която ще го вземе след освобождаването.

