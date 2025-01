Осъдиха надзирател за секс със затворник

Н адзирател, който е заснет да прави секс със затворник, е осъден на 15 месеца затвор.

31-годишната Линда де Соуса Абреу е била на служба в затворническото общежитие Уандсуърт в Лондон, когато на 25 юни влиза в килията на затворника и прави секс с него.

A woman - 30-year-old - Linda De Sousa Abreu - has been charged with misconduct in public office after video footage emerged appearing to show a prison officer having sex with an inmate at HMP Wandsworth.https://t.co/0sh5os1Jb8 pic.twitter.com/bAYSBG1B0E — London & UK Street News (@CrimeLdn) June 30, 2024

Случката е заснета от друг затворник и продължава почти пет минути.

Служителката е идентифицирана от персонала на общежитието в Уандсуърт и е арестувана от полицията на летище Хийтроу на 28 юни, след като ден по-рано кадрите се разпространяват в социалните мрежи.

Wandsworth prison officer Linda De Sousa Abreu is due to appear in court today charged with misconduct after she was allegedly filmed having sex with an inmate.

Linda, 30, was arrested on Friday after the clip was shared on social media. pic.twitter.com/4LBmoTfes0 — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) July 1, 2024

Майката на едно дете планирала да лети за Мадрид и докато бягала към летището, се обадила в затвора, за да каже, че няма да се върне на работа.

На 29 юли миналата година, Де Соуса Абреу се призна за виновна за неправомерно поведение на публична длъжност.

По време на произнасянето на присъдата в Кралския съд в Ислеуърт в понеделник съдия Мартин Едмъндс заяви, че бившият служител „е знаел, че поведението е забранено, и то забранено по основателна причина“, както и че престъплението и причинените вреди „са изключително сериозни“.

Съдията добави: „Вие сте участвали в сексуални действия със затворник. Това е компрометирало ролята ви на офицер и е било неправомерно поведение, което подкопава дисциплината в затвора и излага колегите ви на повишен риск.“

Съдът чу, че Де Соуса Абреу е имал лошо психично здраве и травми и е дала съгласието си за сексуални действия със затворника в деня на инцидента.

Съдът също така чу, че тя се е съгласила втори затворник - който по-късно е изпратил видеото на свой приятел, който го е публикувал в интернет - да присъства и да заснеме действията, докато изглежда, че пуши канабис.

Here's Wandsworth Prison officer Linda De Sousa Abreu leaving Uxbridge Mags just now on bail. She is subject to a daily curfew between 7pm and 9am and has surrendered her Portuguese passport to police. She faces a plea and trial prep hearing at Isleworth CC on 29 July. pic.twitter.com/dawjUoXY75 — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) July 1, 2024

Съдията заяви, че тя е „участвала с очевиден ентусиазъм“, но не се е съгласила записът да бъде публикуван онлайн.

Тормоз над служителите на затвора

Съдия Едмъндс заяви: „Независимо дали сте го искали или не, факт е, че видеото се разпространи като вирус и причини голяма вреда“ на служителките в затворническото общежитие.

Той отбеляза, че някои от служителите са заявили, че след записа са били „обект на злоупотреба и тормоз от страна на затворниците“.

Други офицери твърдят, че са се подигравали на децата им в училище за това какво може да правят майките им на работа след публикуването на видеото.

„Неизбежно е вредата, за която сте отговорни в Уандсуърт, да се разпространи до известна степен в целия затвор“, добави съдията.

A woman who had sex with a prisoner has been jailed.



Linda De Sousa Abreu was jailed today for 15 months. pic.twitter.com/Yz7q4Rt99j — London & UK Street News (@CrimeLdn) January 6, 2025

Де Соуса Абреу беше осъдена на 15 месеца затвор и ѝ беше казано, че ще изтърпи половината от наказанието си в ареста, а останалата част - под гаранция.

Освен това тя има право на намаляване на срока с 95 дни, след като стана ясно, че е носила електронна гривна в продължение на 190 дни.

Говорител на затворническата служба заяви след произнасянето на присъдата: „Въпреки че преобладаващото мнозинство от служителите на Затворническата служба са трудолюбиви и честни, ние хващаме повече от малкото, които нарушават правилата, като укрепваме звеното си за борба с корупцията и засилваме процесите на проверка".

„Както показва днешната присъда, когато служителите не отговарят на високите ни стандарти, ние няма да се поколебаем да предприемем решителни действия.“

Тетех Търксън от Кралската прокуратура също заяви миналата година, че инцидентът е „шокиращо нарушаване на общественото доверие“ и че Де Соуса Абреу „очевидно е била ентусиазиран участник, който погрешно е смятал, че ще избегне отговорност“.

